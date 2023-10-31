Чигринский: Победа над Викторией - хорошая репетиция перед игрой с Динамо и другими матчами

Защитник "Шахтера" Дмитрий Чигринский прокомментировал победу над "Викторией" (3:0) в матче 1/4 финала Кубка Украины. Отметим, что футболист провел всю игру в запасе.

"Хорошая была игра с нашей стороны. Конечно, могли забить больше, но ведь это кубок. Главное - вышли в следующий раунд. Виден рисунок, концепт нового тренера, это тоже было важно.

Времени [после назначения Пушича] не так много - совсем мало работает с командой. Но уже виден рисунок, его идеи. Многое из задуманного получилось реализовать. И это также хорошая репетиция перед игрой с "Динамо" и другими матчами", - сказал Чигринский в комментарии для Суспільне Спорт.