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Чигринский: Пушич не случайно здесь, его подбирали под стиль Шахтера

Премьер-лига
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У Шахтера новый главный тренер

Чигринский: Пушич не случайно здесь, его подбирали под стиль Шахтера

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Дмитрий Чигринский рассказал о работе с новым главным тренером команды Марино Пушичем.

"С Пушичем очень легко работать. Плюс, думаю, что и для него здесь тоже созданы хорошие условия в том плане, что все подобранные игроки соответствуют философии "шахтерского" футбола. Он ведь тоже не случайно здесь, его подбирали тоже под стиль команды, ориентировались под его видение футбола, чтобы оно сходилось с "шахтерской" философией. Потому, думаю, это взаимный контакт.

Думаю, что и тренер получает удовольствие от сотрудничества с футболистами, и со стороны игроков могу сказать то же самое", – сказал защитник.

Напомним, что Пушич сменил на посту главного тренера Патрика ван Леувена, которого "Шахтер" довольно неожиданно отправил в отставку всего после 105 дней работы с командой.

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В статье: Дмитрий Чигринский Шахтер (Донецк) Марино Пушич
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Источник:
Суспільне Спорт

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