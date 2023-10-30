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Чигринский: Пушич не случайно здесь, его подбирали под стиль Шахтера
У Шахтера новый главный тренер
shakhtar.com
Защитник "
"С Пушичем очень легко работать. Плюс, думаю, что и для него здесь тоже созданы хорошие условия в том плане, что все подобранные игроки соответствуют философии "шахтерского" футбола. Он ведь тоже не случайно здесь, его подбирали тоже под стиль команды, ориентировались под его видение футбола, чтобы оно сходилось с "шахтерской" философией. Потому, думаю, это взаимный контакт.
Думаю, что и тренер получает удовольствие от сотрудничества с футболистами, и со стороны игроков могу сказать то же самое", – сказал защитник.
Напомним, что Пушич сменил на посту главного тренера Патрика ван Леувена, которого "Шахтер" довольно неожиданно отправил в отставку всего после 105 дней работы с командой.
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