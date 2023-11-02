Их осталось всего четверо. Известны все участники 1/2 финала Кубка Украины сезона-2023/24

В четверг, 2 ноября, состоялись два последних матча 1/4 финала Кубка Украины . В одном из них "Ворскла" обыграла "Оболонь", а во втором "Полесье" в серии пенальти выбило "Александрию".

Таким образом, известны все четыре полуфиналиста турнира.

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Участниками 1/2 финала Кубка Украины сезона-2023/24 стали.

"Шахтер"

"Черноморец"

"Полесье"

"Ворскла"

Дата жеребьевки полуфиналов будет известна позже. Базовый день матчей - 3 апреля 2024 года.