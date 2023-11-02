Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Их осталось всего четверо. Известны все участники 1/2 финала Кубка Украины сезона-2023/24
Все представители УПЛ
Фото: пресс-служба УАФ
В четверг, 2 ноября, состоялись два последних матча 1/4 финала
Таким образом, известны все четыре полуфиналиста турнира.
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Участниками 1/2 финала Кубка Украины сезона-2023/24 стали.
- "Шахтер"
- "Черноморец"
- "Полесье"
- "Ворскла"
Дата жеребьевки полуфиналов будет известна позже. Базовый день матчей - 3 апреля 2024 года.
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vismut (Запорожье)
02.11.2023 в 19:03
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