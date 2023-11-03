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Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3

Кубок Украины

Полтавская команда имеет успешную серию в Кубке Украины

Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською
Новина українською

Третий раз в своей истории полтавская "Ворскла" доходит минимум до полуфинала Кубка Украины. Предыдущие два похода заканчивались выходом в финал и борьбой за трофей. Как будет в этот раз – узнаем позже, но программу минимум команда Скрипника уже выполнила. В четвертьфинале "Ворскла" очень уверенно прошла "Оболонь", которая на предыдущей стадии выбила "Динамо". Вот такие капризы судьбы.

Как это было – своими глазами видела фотокорреспондентка UA-Футбол Алина Ерофеева. Она и делится со своими читателями подборкой фотокадров.

Фотогалерея

Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 1Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 2Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 3Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 4Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 5Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 6Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 7Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 1Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 2Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 3Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 1Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 2Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 3Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 4Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 5Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 6Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 7Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 8Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 9Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 10Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 1Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 2Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 3Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 4Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 5Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 6Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 7Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 8Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 9Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 10Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 1Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 2Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 3Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 4Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 5Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 6Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 7Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 8Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 9Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 10Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 1Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 2Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 3Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 4Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 5Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 6Полтавские традиции. ФОТОрепортаж с кубкового матча Оболонь – Ворскла 0:3 - фото 7
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