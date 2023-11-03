Дуэль и три погрома. Акценты зрителя на играх 1/4 финала Кубка Украины

Четвертьфиналы в целом разочаровали. Если говорить не о том, за кого вы болели, а об интересах розыгрыша национального Кубка. Когда три матча из четырех заканчиваются победами с крупным счетом, то серия пенальти в оставшемся положения не спасает.

Изрядно позаботился об этом и подслеповатый жребий, сведший между собой фаворита и слабейшего из участников раунда. "Шахтер" не только получил агнца на заклание, но еще и позаботился о том, чтобы сыграть с ним в удобное для себя время. При этом жертва была лишена своего единственного преимущества – играла таки не на своем поле.

Это называется: один из четвертьфиналов сразу оторви и выбрось. В смысле интриги. А кубковый поединок без нее теряет всякий смысл. Тем паче на такой стадии.

Виктория – Шахтер 0:3

Черноморец – Заря 4:1

Полесье – Александрия 0:0 (4:3)

Оболонь – Ворскла 0:3

Зрелищность. С точки зрения количества угроз воротам, скучно не было нигде. Лучше всех смотрелась действительно игра в Одессе – самая результативная. Оба завершающих матча в четверг до нормы зрелища не дотянули совсем немного. Но при этом "Оболонь" с "Ворсклой" второй тайм скорее доигрывали, а вторую его половину можно было и вовсе не смотреть.

Интрига. Во встрече, которую можно было и не начинать, формально все решилось на 17-й минуте, когда Назарина открыл счет. "Виктория" так и не сподобилась хотя бы на один голевой момент.

На десять минут больше для этого понадобилось "Ворскле". После гола Степанюка забить могли только полтавчане, и фактически "Оболонь" была обречена. Ее единственный шанс на ответный мяч случился уже при 0:2.

В Одессе все решилось на 33-й минуте, когда Штогрин оформил дубль. "Заря" не способна была отыграть эту фору, что блестяще подтвердили дальнейшие события.

И лишь в Житомире интрига вновь задержалась до упора – пока ее не погнали прочь лотерейными билетами. Аккурат хватило десяти регламентированных ударов с 11 метров. Для "Полесья" такие триумфы становятся доброй традицией.

Логика. "Шахтер" "наиграл" как раз на свои три "сухих" гола – кто бы сомневался.

Абсолютно справедлив ничейный счет основного времени в Житомире, разве что могли бы и забить по разу. В экстра-таймах ближе к успеху было "Полесье", которое в итоге и вырвало победу в послематчевых игрищах.

"Ворскла" и "Черноморец" могли бы забить и меньше, но в их превосходстве над соперниками сомнений не возникло.

Тем не менее, помимо "Александрии", считаю, в целом конкурентным визави показала себя также "Заря".

Судейство. Тишь, гладь и Божья благодать. Так что даже ВАР в Житомире оказался лишней тратой средств.

Везение. Тоже мимо. Перекладина от Нестеренко лишь на четверть часа раньше увеличила бы преимущество "Ворсклы" над "Оболонью". А штанга Штогрина и ответная перекладина Кирюханцева, мало того что уравновесили друг друга, так еще и имели место после четырех взятий ворот "Зари".

Первый гол Штогрина на 21-й минуте в Одессе, по размышлению, я бы к проискам Фортуны не относил. Тут ведь целый комплекс сработал: и то, что форвард решился на удар в неочевидной ситуации, и неудачные действия вратаря, и приключения мяча во время полета. Футбол буквально соткан из таких составляющих.

Личности. Я одессит, но истина дороже. Поэтому самой яркой фигурой четвертьфиналов назову кипера "Полесья" Бойко с пятью сэйвами, включая парированный пенальти. В игре под стать ему был и вратарь "Александрии" Шевченко.

Самым заметным среди полевых игроков был Судаков из "Шахтера" - пять участий в ключевых моментах игры (понятно, с кем играли, но все же). По четыре, в том числе участие в трех голах, у Степанюка ("Ворскла") и Штогрина ("Черноморец"). У полтавчан голевых моментов было меньше, стало быть и вклад в игру здесь больший.

Дальше в порядке убывания отметил бы одессита Бадибангу, "горняка" Зубкова, а также незадачливого житомирца Ариелсона – все-таки самого интересного из вышедших на замену.

Достойны упоминания тут полтавчане Кане и Бацула. Эффективно показали себя в атаке Ракицкий ("Шахтер") и Кузык ("Черноморец").

Симпатии. Тут уж позвольте оставить тут игру "Шахтера" за рамками: его соперник что был в ¼ финала, что его не было.

Из прочих самой атакующей командой зарекомендовал себя "Черноморец". После него одинаково (да-да) понравились "Ворскла" и "Заря".

Жестоко разочаровала "Оболонь". Оба участника матча в Житомире получат зачет, но не более.

Жребий и перспективы. Что-то я не нашел в Регламенте положения о сеянных командах – только о том, что таковыми должны быть команды УПЛ. Посему непонятно, чем руководствовались, когда сеяли по итогам прошлого сезона четвертьфиналистов, и будет ли это применимо к полуфиналистам.

Если будет, то это означает, что в полуфиналах не встретятся "Шахтер" с "Ворсклой" и "Черноморец" с "Полесьем".

Предпочту ли я, чтобы одесситам попалась Полтава? Не факт. Команде Скрипника, как мне видится, не светит высокое место в чемпионате, и сделать ставку на Кубок для нее – то, что доктор прописал. А уж сыграть пару матчей на приличном уровне "Ворскле" вполне под силу. Другой вопрос, какова будет на тот момент кадровая и финансовая ситуация в клубе.

Что вы говорите? Не надо нам такого представителя в Европе? А какого надо?

"Шахтер" по определению метит выше Лиги Европы. "Черноморец" - дай Бог, чтобы весной по кадрам и финансам не был на уровне "Ворсклы". Остается "Полесье", которое, при всех авансах, все еще выглядит рабочей лошадкой с не до конца поставленной игрой в атаке. Да и кто сегодня вообще поручится за чью-либо стабильность?

Потому, доживем до апреля – увидим, и пусть победит сильнейший. Лучше играющий в футбол, а не достигающий результата. В этом смысле, на мой вкус, компания в полуфиналах подобралась неплохая.

Фото - UA-Футбол