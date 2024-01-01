Фещук: В Таврии за победу в Кубке пообещали очень большие премиальные, но до нас деньги не дошли

Экс-форвард "Таврии" Максим Фещук рассказал, что команда недополучила премиальные за победу в Кубке Украины в 2010 году.

"Нам пообещали очень большие премиальные за Кубок (за победу в финале над донецким "Металлургом" в 2010-м – прим.). Команду содержал Фирташ, а Сергей Куницын был президентом. И так сложилось, что сделали сумасшедший концерт перед началом чемпионата (2010/11 – прим.).

Там были все эти московские звезды топовые: Канделаки, Малахов. Кого я там только не видел. Какие там суммы афишировались за этот концерт, поверьте. Наверное, миллион долларов ушел у Фирташа. Но это для него были не деньги.

Но нам то, что пообещали, до нас эти деньги не дошли. Нам ничего не дали. Нам пообещали 80 тысяч каждому за победу в Кубке, 40 каждому за победу в полуфинале. А дали по контракту – 7 и 10. Вместо 120 мы получили 17.

И это повлияло на команду, на результаты, дальше команда посыпалась", – сказал Фещук.