Кубок Украины
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Стала известна дата жеребьевки полуфиналов Кубка Украины
Это произойдет уже завтра
Украинская Ассоциация Футбола сообщила, что жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины 2023/2024 годов состоится в понедельник, 29-го января. Мероприятие пройдет в столичном Доме футбола. Начало в 13:00. Прямая трансляция - на YouTube-канале УАФ.
В 1/2 финала будут играть "Шахтер" (Донецк), "Черноморец" (Одесса), "Полесье" (Житомир), "Ворскла" (Полтава).
Базовый день проведения матчей - 3 апреля. Финал запланирован на 15-е мая.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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