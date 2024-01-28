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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стала известна дата жеребьевки полуфиналов Кубка Украины

Кубок Украины

Это произойдет уже завтра

Стала известна дата жеребьевки полуфиналов Кубка Украины

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Украинская Ассоциация Футбола сообщила, что жеребьевка 1/2 финала Кубка Украины 2023/2024 годов состоится в понедельник, 29-го января. Мероприятие пройдет в столичном Доме футбола. Начало в 13:00. Прямая трансляция - на YouTube-канале УАФ.

В 1/2 финала будут играть "Шахтер" (Донецк), "Черноморец" (Одесса), "Полесье" (Житомир), "Ворскла" (Полтава).

Базовый день проведения матчей - 3 апреля. Финал запланирован на 15-е мая.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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