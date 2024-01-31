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Бойко: Мы дошли до такой стадии Кубка, что нам без разницы было с кем играть

Кубок Украины

"Полесье" в полуфинале встретится с "Ворсклой"

Бойко: Мы дошли до такой стадии Кубка, что нам без разницы было с кем играть

Фото: ФК Полісся

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Вратарь "Полесья" Денис Бойко поделился мыслями относительно результатов жеребьевки полуфинала Кубка Украины.Житомирский клуб сыграет против "Ворсклы".

"Если честно, мы дошли до такой стадии, до полуфинала, что нам без разницы было с кем играть. У нас есть свои задачи и мы движемся к ним. Такой соперник выпал, значит будем к нему готовиться, работать, разбирать. Это кубок - а кубок всегда состоит из одного матча.

Возможно, даже там серия пенальти, дополнительное время, поэтому настроение будет зашкаливать, и я уверен, что наша команда да и команда соперника отдаст все силы на футбольном поле, поэтому то, что было в чемпионате нет никакой разницы.

Это уже прошлое. Мы сделали выводы, разобрали ту игру (в чемпионате - прим.) и будем готовиться на кубок", - цитирует Бойко клубная пресс-служба.

Напомним, базовая дата проведения матча 3 апреля 2024 года.

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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