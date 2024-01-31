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Бойко: Мы дошли до такой стадии Кубка, что нам без разницы было с кем играть
"Полесье" в полуфинале встретится с "Ворсклой"
Фото: ФК Полісся
Вратарь "Полесья" Денис Бойко поделился мыслями относительно результатов жеребьевки полуфинала Кубка Украины.Житомирский клуб сыграет против "Ворсклы".
"Если честно, мы дошли до такой стадии, до полуфинала, что нам без разницы было с кем играть. У нас есть свои задачи и мы движемся к ним. Такой соперник выпал, значит будем к нему готовиться, работать, разбирать. Это кубок - а кубок всегда состоит из одного матча.
Возможно, даже там серия пенальти, дополнительное время, поэтому настроение будет зашкаливать, и я уверен, что наша команда да и команда соперника отдаст все силы на футбольном поле, поэтому то, что было в чемпионате нет никакой разницы.
Это уже прошлое. Мы сделали выводы, разобрали ту игру (в чемпионате - прим.) и будем готовиться на кубок", - цитирует Бойко клубная пресс-служба.
Напомним, базовая дата проведения матча 3 апреля 2024 года.
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