Калитвинцев: Жеребьевку смотрели вместе с Буткевичем. Очень спокойно отнеслись

Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины, по итогам которого его команда встретится с полтавской "Ворсклой".

"Мы смотрели рядом с президентом. Очень спокойно отнеслись к жеребьевке. Нам нет разницы с кем играть в полуфинале. Каждого соперника мы уважаем. Это скоро игра. Сейчас мы готовимся к возобновлению чемпионата.

Ближе к полуфиналу будем думать, как обыграть "Ворсклу". Неплохо, что играем дома. Мы уважаем наших болельщиков. Это будет интересно. Шансы 50 на 50. Я не люблю говорить, кто фаворит. Поле все покажет, посмотрим", - приводит слова Калитвинцева официальный сайт "Полесья".