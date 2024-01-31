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Калитвинцев: Жеребьевку смотрели вместе с Буткевичем. Очень спокойно отнеслись

Кубок Украины

В полуфинале Кубка Украины жребий свел "Полесье" с "Ворсклой"

Калитвинцев: Жеребьевку смотрели вместе с Буткевичем. Очень спокойно отнеслись

Фото: ФК Полісся

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Главный тренер "Полесья" Юрий Калитвинцев прокомментировал результаты жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины, по итогам которого его команда встретится с полтавской "Ворсклой".

"Мы смотрели рядом с президентом. Очень спокойно отнеслись к жеребьевке. Нам нет разницы с кем играть в полуфинале. Каждого соперника мы уважаем. Это скоро игра. Сейчас мы готовимся к возобновлению чемпионата.

Ближе к полуфиналу будем думать, как обыграть "Ворсклу". Неплохо, что играем дома. Мы уважаем наших болельщиков. Это будет интересно. Шансы 50 на 50. Я не люблю говорить, кто фаворит. Поле все покажет, посмотрим", - приводит слова Калитвинцева официальный сайт "Полесья".

Напомним, базовая дата матча 3 апреля 2024 года.

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Ворскла (Полтава) Юрий Калитвинцев Полесье (Житомир)
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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