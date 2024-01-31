Грицук: Ворскла - неплохой жребий для нас, у Полесья больше шансов выйти в финал Кубка

Полузащитник " Полесья " Василий Грицук поделился мыслями относительно результатов жеребьевки полуфинала Кубка Украины. Напомним, что житомирская команда сыграет против "Ворсклы".

"Вы сами понимаете, что на стадии полуфинала плохих соперников нет. Мы ждали любого соперника. Но нам выпала "Ворскла", думаю, это неплохой результат для нас, и у нас есть больше шансов выйти в финал. Эмоции более положительные, чем разочарование. Я думаю, если бы выпал "Шахтер", это был бы уже не полуфинал, а финал. Нам соперники попадали такие, что тоже не хотели проигрывать.

Для нас это в первую очередь очень неплохо, мы хороший соперник для всех, а тем более сейчас когда все считали, что команда вышла из Первой лиги и такая, так скажем, не очень и все на нас смотрели свысока, но мы доказали, что это все ошибки. Сейчас будет совсем по-другому на нас настроение, потому что команда показала всем, что мы не мальчики для битья, а претендуем на призовые места.

Всегда хорошо играть при своих трибунах, при своих болельщиках, которые тебя всегда поддерживают, даже если сейчас такие времена – их нет на стадионе, но они всегда с нами, в наших сердцах", – сказал Грицук.