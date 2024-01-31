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Грицук: Ворскла - неплохой жребий для нас, у Полесья больше шансов выйти в финал Кубка
В полуфинале Кубка Полесье сыграет с Ворсклой
Фото: ФК Полісся
Полузащитник "
"Вы сами понимаете, что на стадии полуфинала плохих соперников нет. Мы ждали любого соперника. Но нам выпала "Ворскла", думаю, это неплохой результат для нас, и у нас есть больше шансов выйти в финал. Эмоции более положительные, чем разочарование. Я думаю, если бы выпал "Шахтер", это был бы уже не полуфинал, а финал. Нам соперники попадали такие, что тоже не хотели проигрывать.
Для нас это в первую очередь очень неплохо, мы хороший соперник для всех, а тем более сейчас когда все считали, что команда вышла из Первой лиги и такая, так скажем, не очень и все на нас смотрели свысока, но мы доказали, что это все ошибки. Сейчас будет совсем по-другому на нас настроение, потому что команда показала всем, что мы не мальчики для битья, а претендуем на призовые места.
Всегда хорошо играть при своих трибунах, при своих болельщиках, которые тебя всегда поддерживают, даже если сейчас такие времена – их нет на стадионе, но они всегда с нами, в наших сердцах", – сказал Грицук.
Напомним, что базовая дата проведения матча - 3 апреля 2024 года.
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