Здесь еще не играли. Определено место проведения финала Кубка Украины

Сегодня, 20 февраля, в Доме футбола в Киеве состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола. Одним из вопросов повестки дня было определение места проведения финального матча Кубка Украины сезона-2023/24.

Было принято, что решающий матч проведут 15 мая в Ровно на стадионе "Авангард". Стоит отметить, что Ровно впервые примет финальный поединок кубкового турнира.

Напомним, в 1/2 финала встретятся: