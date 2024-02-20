Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Здесь еще не играли. Определено место проведения финала Кубка Украины
Решающий поединок проведут в новом городе
Фото: УАФ
Сегодня, 20 февраля, в Доме футбола в Киеве состоялось заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола. Одним из вопросов повестки дня было определение места проведения финального матча Кубка Украины сезона-2023/24.
Было принято, что решающий матч проведут 15 мая в Ровно на стадионе "Авангард". Стоит отметить, что Ровно впервые примет финальный поединок кубкового турнира.
Напомним, в 1/2 финала встретятся:
- "Полесье" - "Ворскла"
- "Шахтер" - "Черноморец"
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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