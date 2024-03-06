Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Утверждены даты и время начала матчей 1/2 финала Кубка Украины
Поединки пройдут 3 и 4 апреля
Фото: пресс-служба УАФ
Определились даты, места проведения и время начала поединков 1/2 финала розыгрыша Кубка Украины сезона-2023/2024.
1/2 финала
"Шахтер" (Донецк) - "Черноморец" (Одесса). 03.04.2024. Львов. Стадион "Арена Львов". 18:00
"Полесье" (Житомир) - "Ворскла" (Полтава). 04.04.2024. Житомир. Центральный стадион. 18:00
Финал
15 мая. Ровно. Стадион "Авангард"
Победитель 2 - победитель 1
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Источник:УАФ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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