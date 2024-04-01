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Авагимян: Кубковый матч с Шахтером очень важен, ведь я никогда на взрослом уровне не выигрывал трофеи
До трофея остается сделать два шага
instagram.com/fcchornomorets
Полузащитник "
- Почему матч с "Шахтером" самый важный в жизни?
– Я никогда на взрослом уровне не выигрывал трофеи, если не принимать во внимание Первую лигу. Хочется сделать счастливыми болельщиков. Непростое время для Одессы, всей страны. Хочется людям подарить праздник.
– Может ли "Черноморец" сыграть в свою игру против "Шахтера"?
– Я считаю, что да. Это будет хорошая игра. "Шахтер" играет в хороший футбол. С такими командами тяжело, но приятно играть. Надеюсь, что сможем играть в своем стиле.
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