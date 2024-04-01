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Авагимян: Кубковый матч с Шахтером очень важен, ведь я никогда на взрослом уровне не выигрывал трофеи

Кубок Украины
Обновлено

До трофея остается сделать два шага

Авагимян: Кубковый матч с Шахтером очень важен, ведь я никогда на взрослом уровне не выигрывал трофеи

instagram.com/fcchornomorets

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Украины с "Шахтером", который состоится 3 апреля.

- Почему матч с "Шахтером" самый важный в жизни?

– Я никогда на взрослом уровне не выигрывал трофеи, если не принимать во внимание Первую лигу. Хочется сделать счастливыми болельщиков. Непростое время для Одессы, всей страны. Хочется людям подарить праздник.

– Может ли "Черноморец" сыграть в свою игру против "Шахтера"?

– Я считаю, что да. Это будет хорошая игра. "Шахтер" играет в хороший футбол. С такими командами тяжело, но приятно играть. Надеюсь, что сможем играть в своем стиле.

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Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Артур Авагимян
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
01.04.2024 в 20:02
Брагару в полузащиту а Гомеса -Альваренго на поле может что то получится а Бойчук Штогрин в запас
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
01.04.2024 в 20:02
Брагару в полузащиту а Гомеса -Альваренго на поле может что то получится а Бойчук Штогрин в запас
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