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Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Кубок Украины
Обновлено

Шахтер - Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол

Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Сегодня, 3 апреля состоится полуфинальный матч Кубка Украины между "Шахтером" и "Черноморцем". Игра пройдет во Львове на "Арене Львов".

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

В четвертьфинале Кубка дончане одолели перволиговую "Викторию", а одесситы прошли луганскую "Зарю". Отметим, что вторую полуфинальную пару составляет "Полесье" и "Ворскла" - они сыграют на день позже, 4 апреля.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Кубок Украины. 1/2 финала
03.04.2024
Львов. "Арена Львов"
"Шахтер" 18:00 "Черноморец"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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