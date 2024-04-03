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Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины
Шахтер - Черноморец: Онлайн видеотрансляция матча ⋇ 03.04.2024 ⋇ Смотреть футбол на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Сегодня, 3 апреля состоится полуфинальный матч Кубка Украины между "Шахтером" и "Черноморцем". Игра пройдет во Львове на "Арене Львов".
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В четвертьфинале Кубка дончане одолели перволиговую "Викторию", а одесситы прошли луганскую "Зарю". Отметим, что вторую полуфинальную пару составляет "Полесье" и "Ворскла" - они сыграют на день позже, 4 апреля.
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.
Кубок Украины. 1/2 финала
03.04.2024
Львов. "Арена Львов"
"Шахтер" 18:00 "Черноморец"
Видеотрансляция – УПЛ-ТВ
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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