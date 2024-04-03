Шахтер - Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Украины

Сегодня, 3 апреля состоится полуфинальный матч Кубка Украины между "Шахтером" и "Черноморцем". Игра пройдет во Львове на "Арене Львов".

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

В четвертьфинале Кубка дончане одолели перволиговую "Викторию", а одесситы прошли луганскую "Зарю". Отметим, что вторую полуфинальную пару составляет "Полесье" и "Ворскла" - они сыграют на день позже, 4 апреля.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00. Смотреть трансляцию матча можно на УПЛ ТВ.

Кубок Украины. 1/2 финала

03.04.2024

Львов. "Арена Львов"

"Шахтер" 18:00 "Черноморец"

Видеотрансляция – УПЛ-ТВ

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>