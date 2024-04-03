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За шаг до финала. Стартовые составы Шахтера и Черноморца на матч Кубка Украины

Кубок Украины

Стартовые составы команд

За шаг до финала. Стартовые составы Шахтера и Черноморца на матч Кубка Украины

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 3 апреля, состоится полуфинальный матч Кубка Украины, в котором "Шахтер" сыграет с "Черноморцем".

Игра начнется в 18:00, и уже известны стартовые составы команд.

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Криськив, Бондаренко, Судаков, Эгиналду, Кевин, Сикан

Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Педриньо, Мироши, Степаненко, Зубков, Назарина, Марлон, Траоре

"Черноморец": Варакута, Гучек, Салюк, Ермаков, Васильев, Путря, Брагару, Авагимян, Штогрин, Бадибанга, Бойчук

Запасные: Билык, Вичный, Сытников, Присяжнюк, Огиря, Иеде, Зе Гомес, Шаповал, Альваренга

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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Комментарии
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Скачков Леонід (Рівне)
03.04.2024 в 17:18
Даремно Григорчук ставить Бойчука.Тупий він футболіст,що Зубков!
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Комментарии 2
Скачков Леонід (Рівне)
03.04.2024 в 17:18
Даремно Григорчук ставить Бойчука.Тупий він футболіст,що Зубков!
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tekutiev (донецк,Украина)
03.04.2024 в 17:16
швед один матч отыграл и всё?опять травма?келси даже в запасе нет.а ......бондаренко и сикан на поле
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