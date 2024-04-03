Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
За шаг до финала. Стартовые составы Шахтера и Черноморца на матч Кубка Украины
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 3 апреля, состоится полуфинальный матч
Игра начнется в 18:00, и уже известны стартовые составы команд.
"Шахтер": Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров, Криськив, Бондаренко, Судаков, Эгиналду, Кевин, Сикан
Запасные: Рудько, Гочолеишвили, Педриньо, Мироши, Степаненко, Зубков, Назарина, Марлон, Траоре
"Черноморец": Варакута, Гучек, Салюк, Ермаков, Васильев, Путря, Брагару, Авагимян, Штогрин, Бадибанга, Бойчук
Запасные: Билык, Вичный, Сытников, Присяжнюк, Огиря, Иеде, Зе Гомес, Шаповал, Альваренга
Напомним, что UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- Фанаты Заглембе ворвались на тренировку команды и избили Хацкевича
- В ООН осудили удар по заводу по производству шахедов в Татарстане
- Сэйв Миколенко, вылет Трубина, детали травмы Малиновского. Главные новости за 2 апреля
- Шахтер - Черноморец. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию полуфинала Кубка Украины
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
- Второй после Роналду: как Месси может заработать миллиард долларов, ничего не делая
Комментарии 2