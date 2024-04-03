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Авагимян: В матче с Шахтером постараемся сделать все, чтобы осчастливить наших болельщиков

Кубок Украины

Черноморец в полуфинале Кубка сыграет с Шахтером

Авагимян: В матче с Шахтером постараемся сделать все, чтобы осчастливить наших болельщиков

Артур Авагимян

Новина українською

Хавбек "Черноморца" Артур Авагимян поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка Украины против "Шахтера".

– Вас ждет насыщенная неделя. С какими ожиданиями отправились во Львов на кубковый полуфинал против "Шахтера"?

– Это очень важная игра. Постараемся сделать все, чтобы осчастливить наших болельщиков.

– Успешное выступление в Кубке реабилитирует команду за неудачи в чемпионате?

– Да.

– После Кубка Украины вас ждет домашняя игра с "Александрией". Как для "Черноморца" будут расставлены приоритеты между двумя турнирами?

– Каждая игра для нас важна. Никаких приоритетов.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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