Шищенко: Матч с Ворсклой - это будет бойня, реальная бойня

Главный тренер " Полесья " Сергей Шищенко поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка Украины против "Ворсклы", который состоится в четверг, 4 апреля.

Нам нужно исправлять свои ошибки и двигаться дальше. Тренироваться максимально, тактические схемы, атакующие действия, действия в обороне. Все, что мы планируем в тренировочном процессе, нужно использовать и в игре. Мы хотим побеждать, поэтому давление – я не чувствую его. Футболисты, может быть, и чувствуют, но нам нужна победа, историческая победа. И я думаю, давление немного спадет.

"Ворскла" – мощная команда, очень качественные игроки. Будет нелегко, это будет бойня, реальная бойня двух команд, стремящихся попасть в финал и потом уже выиграть кубок. Будет очень непростая игра для обеих команд, потому настраиваемся на боевой матч.

Я думаю, здесь все в комплексе, ничего у нас не сломалось, у нас есть цели – мы двигаемся к ним, такой период у клуба. В любом клубе может быть такая ситуация, такое непростое время, но нам нужно с этим справиться и все. И дальше строить то, что планирует президент — построить команду, клуб и развиваться.

Я думаю, что мы идем в правильном направлении, но все ждут победы от нас, ждут футбола, атакующего футбола, который хотят видеть болельщики, голов больше. Мы над этим работаем. Думаю, мы справимся все вместе, потому что "Полесье" – это семья, это стая. Все у нас будет хорошо, будут победы и болельщики будут счастливы.

Все здоровы, все в обойме, поэтому я очень рад, что у нас может быть на эту игру уже оптимальный состав, который мы планировали на игры, которые были. Я очень доволен, что у нас все в обойме и будут готовиться к игре с Полтавой", - сказал Шищенко.