"Колхоз на поле нам не нравится". Бондаренко рассказал о договоренности с Судаковым по пенальти

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко объяснил, как он делит право исполнения пенальти с Георгием Судаковым.

Напомним, вчера Бондаренко реализовал пенальти в полуфинальном матче Кубка Украины против одесского "Черноморца" (4:1).

"Секрет хорошей реализации пенальти? В тренировках и ментальной уверенности.

Нет такого, что Мистер говорит, кто исполняет, но мы с Жорой уже на поле договариваемся: один пенальти он бьет, один - я, кто более уверен. Поэтому нет с этим никаких конфликтов, потому что нам не нравится, когда на поле появляется колхоз: "Дай, я пробью", "Нет, дай, я пробью". У нас такого нет. Бьет тот, кто более уверен. Все это - наши договоренности - мирно проходит", - сказал он в интервью пресс-службе клуба.