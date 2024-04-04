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"Колхоз на поле нам не нравится". Бондаренко рассказал о договоренности с Судаковым по пенальти

Кубок Украины

Всё разложил по полочкам

"Колхоз на поле нам не нравится". Бондаренко рассказал о договоренности с Судаковым по пенальти

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко объяснил, как он делит право исполнения пенальти с Георгием Судаковым.

Напомним, вчера Бондаренко реализовал пенальти в полуфинальном матче Кубка Украины против одесского "Черноморца" (4:1).

"Секрет хорошей реализации пенальти? В тренировках и ментальной уверенности.

Нет такого, что Мистер говорит, кто исполняет, но мы с Жорой уже на поле договариваемся: один пенальти он бьет, один - я, кто более уверен. Поэтому нет с этим никаких конфликтов, потому что нам не нравится, когда на поле появляется колхоз: "Дай, я пробью", "Нет, дай, я пробью". У нас такого нет. Бьет тот, кто более уверен. Все это - наши договоренности - мирно проходит", - сказал он в интервью пресс-службе клуба.

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Шахтер (Донецк) Черноморец (Одесса) Артем Бондаренко Георгий Судаков
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Источник:
Официальный сайт Шахтёра
Опубликовал: Александр Бураков
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