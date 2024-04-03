Судаков: Мне не важно, с кем сыграем в финале Кубка - будет интересно

Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал победу над "Черноморцем" (4:1) в полуфинальном матче Кубка Украины, в котором он сделал дубль и отдал ассист.

– Не могу сказать, в чем залог моей сегодняшней результативности. Я каждый день тренируюсь, выкладываюсь на максимум. Наконец забил, отдал ассист. Спасибо команде. Без нее не было бы этих голов. Нельзя выделять меня, можно выделить команду.

С "Черноморцем" у нас никогда не было простых игр. И эта не исключение. Мы забили быстрый гол, но досадно быстро пропустили. Была нервная игра. Одесситы играют 1 в 1 по всему полю, не так, как все. Они пытаются играть в футбол, не боятся. Спасибо им за это.

А мы на 100% выполнили, что планировали, и выложились. Поэтому таков результат.

- Расскажи об ассисте Сикану.

– Бондаренко отдал хорошую передачу, я прострелил, а Сикан замкнул.

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– А твои голы?

- Увидел свободное пространство и просто двигался с мячом. Во время первого гола пробил в дальний угол, а во время второго убрал соперника и забил.

Не могу сказать, что это простые голы. Не каждый день такие забиваешь.

– Объясни свое аристократическое празднование?

– Не буду. Пусть это будет секретом.

– Теперь тебя называть Судаков или Судакиньо?

– Это что за оригинальный вопрос? Я – Судаков.

- С кем хотелось бы сыграть в финале?

- Мне не важно, с кем сыграем в финале. И "Полесье", и "Ворскла" – хорошие команды. Будет интересно.