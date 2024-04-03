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Судаков: Мне не важно, с кем сыграем в финале Кубка - будет интересно
В полуфинале с Черноморцем Георгий сделал дубль и отдал ассист
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Хавбек "Шахтера" Георгий Судаков прокомментировал
– Не могу сказать, в чем залог моей сегодняшней результативности. Я каждый день тренируюсь, выкладываюсь на максимум. Наконец забил, отдал ассист. Спасибо команде. Без нее не было бы этих голов. Нельзя выделять меня, можно выделить команду.
С "Черноморцем" у нас никогда не было простых игр. И эта не исключение. Мы забили быстрый гол, но досадно быстро пропустили. Была нервная игра. Одесситы играют 1 в 1 по всему полю, не так, как все. Они пытаются играть в футбол, не боятся. Спасибо им за это.
А мы на 100% выполнили, что планировали, и выложились. Поэтому таков результат.
- Расскажи об ассисте Сикану.
– Бондаренко отдал хорошую передачу, я прострелил, а Сикан замкнул.
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– А твои голы?
- Увидел свободное пространство и просто двигался с мячом. Во время первого гола пробил в дальний угол, а во время второго убрал соперника и забил.
Не могу сказать, что это простые голы. Не каждый день такие забиваешь.
– Объясни свое аристократическое празднование?
– Не буду. Пусть это будет секретом.
– Теперь тебя называть Судаков или Судакиньо?
– Это что за оригинальный вопрос? Я – Судаков.
- С кем хотелось бы сыграть в финале?
- Мне не важно, с кем сыграем в финале. И "Полесье", и "Ворскла" – хорошие команды. Будет интересно.
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