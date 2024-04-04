Бондаренко: В финале Кубка хочется сыграть с Полесьем, против Петряка сыграть

Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко подвел итог полуфинального матча Кубка Украины с "Черноморцем" (4:1).

– Эмоции очень положительные. Знали, что нас ожидает сложный соперник, пытающийся играть в очень хороший футбол, но мы вышли в финал. Это будет первый финал Кубка Украины для меня, поэтому я очень счастлив.

– Заметно было, что Артуру Авагимяну сказали действовать очень качественно и уверенно против тебя. Ты ощутил это на поле?

– А мне сказали действовать очень качественно и уверенно против Артура Авагимяна. И выходит, что мы друг против друга качественно действовали. Все видели его невероятный хет-трик, он хороший футболист, поэтому приятно было против него играть, но результат на табло.

– Расскажи поподробнее об игре. Каков твой анализ матча?

– Начали очень хорошо, потом пропустили ненужный гол – почти из ничего соперник забил, и тогда мы снова немного завелись и довели до логического завершения эту игру.

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– О Георгии Судакове. Наверное, можно сказать, что он был игроком матча. Как можешь охарактеризовать действия своего товарища, вы ведь очень хорошо чувствуете друг друга на поле?

– Да, мы постоянно играем вместе. Можно сказать, что он провел невероятную игру, но так же невероятную игру провела и вся команда – не хочется выделять кого-то. На высоте была вся команда. Еще раз скажу, мы все очень счастливы, что удалось выполнить нашу цель, еще и столь убедительной победой.

– Что происходило в раздевалке после этой победы?

– Честно говоря, ничего не происходило. Это такая очередная победа, если можно так сказать, и все знают, что, во-первых, нужно переключаться на следующие игры чемпионата, потому что через три дня нас ожидает еще более сложный соперник, а во-вторых, нас еще ожидает сложный финал Кубка, и будем смотреть, на кого выйдем. Поэтому радости пока нет.

– Кстати, о финале Кубка Украины. С кем тебе хотелось встретиться?

– Мое мнение такое: хочется сыграть с "Полесьем". Но это не значит, что они сильнее или слабее, это мое такое желание. Они сейчас стали новой силой в украинском футболе, там хорошие игроки, поэтому хотелось бы с ними. Ванька Петряк тоже там, хотелось бы против него сыграть.

– Можешь передать ему привет…

– Нет, не хочу.