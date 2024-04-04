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Полесье - Ворскла. Стартовые составы команд на полуфинальный матч Кубка Украины
Сегодня определится второй финалист Кубка Украины
uaf.ua
Сегодня, 4 апреля, состоится полуфинальный матч Кубка Украины, в котором "Полесье" сыграет с "Ворсклой".
Игра начнется в 18:00, и уже известны стартовые составы команд.
"Полесье": Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравец, Танковский, Кушниренко, Крушинский, Фортюне, Козак, Будковский
Запасные: Таллес, Мустафаев, Луифер, Петряк, Ндукве, Назаренко, Кравченко, Михайличенко, Кудрик
"Ворскла": Исенко, Бацула, Хрипчук, Кане, Пердута, Крупский, Сиссоко, Степанюк, Челядин, Мякушко, Степанюк
Запасные: Домолега, Галас, Павлюк, Нестерено, Голи, Глущенко, Фелипе, Корниенко, Лукас
Напомним, что UA-Футбол проведет
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