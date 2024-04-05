"Это футбол. Все голы и победы еще впереди". Полесье поддержало Будковского после незабитого пенальти Ворскле

"Полесье" после проигранного полуфинального матча Кубка Украины "Ворскле" (0:1) поддержало капитана и форварда команды Филиппа Будковского.

Напомним, что на 81-й минуте матча форвард заработал пенальти, и сам же его не забил – отлично сыграл кипер полтавчан Павел Исенко.

"Филипп, ты один из тех, благодаря которым мы впервые в своей истории играем в УПЛ.

Ты один из тех, благодаря кому мы впервые в своей истории вышли в полуфинал национального кубка.