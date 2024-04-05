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"Это футбол. Все голы и победы еще впереди". Полесье поддержало Будковского после незабитого пенальти Ворскле
Филипп сам заработал пенальти, но сам же и не забил
Фото: ФК Полісся
"Полесье" после проигранного полуфинального матча Кубка Украины "Ворскле" (0:1) поддержало капитана и форварда команды Филиппа Будковского.
Напомним, что на 81-й минуте матча форвард заработал пенальти, и сам же его не забил – отлично сыграл кипер полтавчан Павел Исенко.
"Филипп, ты один из тех, благодаря которым мы впервые в своей истории играем в УПЛ.
Ты один из тех, благодаря кому мы впервые в своей истории вышли в полуфинал национального кубка.
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Это футбол. Все голы и победы еще впереди. Мы с тобой, наш самый лучший бомбардир", - написал клуб в соцсетях.
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