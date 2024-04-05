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Будковский: Хочу извиниться перед всеми за результат и нереализованный пенальти

Кубок Украины

Форвард "Полесья" извинился перед болельщиками

Будковский: Хочу извиниться перед всеми за результат и нереализованный пенальти

Фото: ФК Полісся

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Форвард "Полесья" Филипп Будковский извинился за нереализованный пенальти в полуфинале Кубка Украины с "Ворсклой" (0:1).

"Я хочу извиниться перед всеми за результат и нереализованный пенальти. Спасибо всем болельщикам и кто работает в клубе. Каждого, кто верит в команду! Вместе мы пройдем это тяжелое время...

Еще раз извиняюсь за результат... Очень верю, что все большие победы у нас с вами впереди", - написал Будковский.

Читайте также"Это футбол. Все голы и победы еще впереди". Полесье поддержало Будковского после незабитого пенальти Ворскле
Будковский: Хочу извиниться перед всеми за результат и нереализованный пенальти - изображение 1
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Ворскла (Полтава) Филипп Будковский Полесье (Житомир)
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Источник:
Footboom
Опубликовал: Алина Ерофеева
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