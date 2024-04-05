Будковский: Хочу извиниться перед всеми за результат и нереализованный пенальти

Форвард "Полесья" Филипп Будковский извинился за нереализованный пенальти в полуфинале Кубка Украины с "Ворсклой" (0:1).

"Я хочу извиниться перед всеми за результат и нереализованный пенальти. Спасибо всем болельщикам и кто работает в клубе. Каждого, кто верит в команду! Вместе мы пройдем это тяжелое время...

Еще раз извиняюсь за результат... Очень верю, что все большие победы у нас с вами впереди", - написал Будковский.