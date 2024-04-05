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Степанюк: Попробуем в финале сделать против Шахтера то, что не вышло в сезоне-2019/20

Кубок Украины

Ворскла обыграла Полесье и пробилась в финал Кубка, где сыграет с Шахтером

Степанюк: Попробуем в финале сделать против Шахтера то, что не вышло в сезоне-2019/20

фото - ФК "Ворскла" Полтава

Новина українською

Форвард "Ворсклы" Руслан Степанюк прокомментировал победу над "Полесьем" (1:0) в полуфинальном матче Кубка Украины.

– Наша команда сейчас счастлива. Я считаю, что мы заслужили выход в финал. Для нас это, наверное, попытка №2, скажем так. Попробуем сделать в Ровно против "Шахтера" то, что не вышло в сезоне 2019/20. У нас в чемпионате немного проблемы, и мы не на том месте, где бы мы хотели быть. Попробуем через Кубок.

– Путь в финал был, вроде бы, быстрый, потому что 3 матча только сыграли. Он был длинным или коротким, как вам показалось?

– Не могу сказать, длинный или короткий. Самое главное – мы в финале.

– Как планировали провести матч против "Полесья"? Каков был план на игру – первыми забить быстро или отсидеться больше?

– План на игру был такой, что у нас была установка – мы ее полностью выполнили. Это пытаться играть первым номером, встречать внутри поля соперника. Понятно, что они выставили высоких игроков, поэтому нам нужно было использовать наши быстрые фланги – Мякушко и Кане – на контратаках.

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– Все в восторге от Мякушко. Не только после этого матча, но и вообще как он проводит весеннюю часть сезона. В чем его сила сейчас на данном этапе его карьеры?

– Наверное, он набрался опыта уже. Он второй раз пришел в "Ворсклу", мы ему помогаем. Его сильные качества – это скорость, дриблинг, удар. Он очень сильный футболист. Наверное, где-то ему не везло в других командах, а сейчас все сложилось так, что он проявляет себя с лучшей стороны.

– Какое настроение в раздевалке было после этой победы? Почему спрашиваю, потому что я смотрел флеш-интервью – и главный тренер и голкипер были суперспокойны. Может, это просто что-то вратарское?

– Это, наверное, они так же, как и вся наша команда, отдали все эмоции на поле. Поэтому да, может, оно со стороны и казалось. Но в раздевалке все были счастливы. Больше добавить нечего.

– Можно ли сказать, что следующие матчи УПЛ будут подготовкой к финалу для "Ворсклы"?

– Нет, я так не скажу, потому что мы играем каждую игру на победу. Будем стараться добиваться хорошего места. Хотя бы нам занять 6-7 место. Еврокубки, в принципе, сложновато будет, но все реально в этой жизни. Сегодня попразднуем немного, завтра уже готовимся на "Кривбасс".

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Михаил Черныш
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