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Чемпионат U-21. Динамо с Русиным и Шабановым проиграло Руху

Дублеры
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Хозяева оказались сильнее

Чемпионат U-21. Динамо с Русиным и Шабановым проиграло Руху
Новина українською

16 октября в рамках Чемпионата Украины U-21 команда "Рух" принимала киевское "Динамо". Победу одержали хозяева матча и нанесли гостям первое поражение в сезоне - 3:1

Стоит отметить, что в составе гостей играли Назарий Русин и Артем Шабанов.

В составе "желто-черных" отличились Петр Харжевский, Остап Притула и автогол в собственные ворота забил Билошевський. Единственный гол в ворота "Руха" забил Ярослав Надольский.

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В статье: Рух (Львов) Динамо U-21
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