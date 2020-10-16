Чемпионат U-21. Динамо с Русиным и Шабановым проиграло Руху

16 октября в рамках Чемпионата Украины U-21 команда "Рух" принимала киевское "Динамо". Победу одержали хозяева матча и нанесли гостям первое поражение в сезоне - 3:1

Стоит отметить, что в составе гостей играли Назарий Русин и Артем Шабанов.

В составе "желто-черных" отличились Петр Харжевский, Остап Притула и автогол в собственные ворота забил Билошевський. Единственный гол в ворота "Руха" забил Ярослав Надольский.