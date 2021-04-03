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Тайсон после матча за дубль: Нет проблем
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Шахтар / Автор невідомий
Вингер "Шахтера" Тайсон прокомментировал на своей странице в Instagram матч в составе молодежной команды "горняков" против сверстников из "Ворсклы". Бразилец выложил "стори", в котором написал бразильской и аллитерацией российской "Нет проблем!" и добавил саркастические смайлы.
Отметим, что в этом поединке Тайсон сыграл 71 минуту и
Напомним, что бразилец был отправлен в дубль "Шахтера" из-за нарушения поведения.
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