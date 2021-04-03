Тайсон после матча за дубль: Нет проблем

Вингер "Шахтера" Тайсон прокомментировал на своей странице в Instagram матч в составе молодежной команды "горняков" против сверстников из "Ворсклы". Бразилец выложил "стори", в котором написал бразильской и аллитерацией российской "Нет проблем!" и добавил саркастические смайлы.

Отметим, что в этом поединке Тайсон сыграл 71 минуту и ​​ отметился победным голом , благодаря которому "горняки" победили со счетом 2:1.

Напомним, что бразилец был отправлен в дубль "Шахтера" из-за нарушения поведения.