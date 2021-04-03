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Тайсон после матча за дубль: Нет проблем

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Тайсон после матча за дубль: Нет проблем

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Вингер "Шахтера" Тайсон прокомментировал на своей странице в Instagram матч в составе молодежной команды "горняков" против сверстников из "Ворсклы". Бразилец выложил "стори", в котором написал бразильской и аллитерацией российской "Нет проблем!" и добавил саркастические смайлы.

Тайсон после матча за дубль: Нет проблем - изображение 1

Отметим, что в этом поединке Тайсон сыграл 71 минуту и ​​отметился победным голом, благодаря которому "горняки" победили со счетом 2:1.

Напомним, что бразилец был отправлен в дубль "Шахтера" из-за нарушения поведения.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Комментарии (5)
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Yarik-11 (Кіровоград не Кропив)
03.04.2021 в 15:12
Красава. Отпразнуй это дома. Ты герой
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0
0
football_soccer (Украина)
03.04.2021 в 15:08
мультимиллионер забил гол против типов, которые играют за 500 баксов, а пафоса скооооолько то ))
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0
-1
ВВП:)))) (Город)
03.04.2021 в 16:05
так все ж одинаковые ,2 ноги 2 руки
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
03.04.2021 в 14:58
Кашаса помогает
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0
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
03.04.2021 в 14:57
В туалет сходил?
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0
-2


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