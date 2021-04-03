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Тайсон-спаситель. Шахтер U-21 - Ворскла U-21 2:1. Видео голов и обзор матча

Дублеры
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Бразилец забил решающий мяч

Тайсон-спаситель. Шахтер U-21 - Ворскла U-21 2:1. Видео голов и обзор матча

Шахтар / Автор невідомий

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В 20-м туре молодежного первенства Украины лидер соревнования "Шахтер" U-21 принимал на своем поле "Ворсклу" U-21. "Горняки" одержали минимальную победу, а решающий гол забил вингер Тайсон, который провел свой первый матч за дубль. Бразилец отличился во втором тайме, после передачи пяткой от Дмитрия Капинуса. После этого поединка дончане опережают ближайших преследователей "Динамо" на четыре очка, при двух встречах в запасе киевлян.

Шахтер U-21 - Ворскла U-21 2:1 (1:1)

Голы: Мороховець (авт.), Тайсон 58 - Кравчук 20

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В статье: Тайсон Шахтер U-21 (Донецк) Ворскла U-21 (Полтава)
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