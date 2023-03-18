  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Дублеры
  4. Шахтер уступил Руху в юношеском первенстве. Львовяне улучшили свое лидерство
В тренде
Дублеры
Дублеры

Дублеры - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер уступил Руху в юношеском первенстве. Львовяне улучшили свое лидерство

Дублеры
(1 голосов)

В параллельном матче "Динамо" победило и вырвалось на вторую позицию

Шахтер уступил Руху в юношеском первенстве. Львовяне улучшили свое лидерство

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

В рамках 18-го тура юношеского чемпионата Украины "Шахтер" U-19 уступил "Движению" U-19 0:2.

Львовяне забили по одному голу в каждом из таймов. На 22-й минуте отличился Теслюк, а на 88-й Китела удвоил преимущество.

Благодаря победе "Рух" оторвался от "Шахтера" на шесть очков. Львовяне продолжают лидировать в чемпионате.

"Горняки" же опустились на третье место. Причиной тому стала победа "Динамо" в параллельном матче, благодаря которой киевляне поднялись на вторую позицию. "Бело-синие" разгромили "Зарю" 5:1. Луганчане забили первыми на 13-й минуте, однако дубль Горбача и голы Кремчанина, Слесара и Малыша перевернули игру.

Пока ситуация на верхушке турнирной таблицы выглядит следующим образом:

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ
1 Рух U-19 17 15 2 0 57 - 10 47
2 Динамо U-19 18 13 4 1 46 - 12 43
3 Шахтер U-19 17 13 2 2 44 - 10 41
По теме
yellow-arrow
Дулуб: Львову нужен опорник и легкий форвард
yellow-arrow
Диалло: Я готов вернуться в Киев
yellow-arrow
Днепр-1 победил в спарринге боснийского участника еврокубков
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо U19 (Киев) Шахтер U19 (Донецк) Рух U19 (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
1500 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде