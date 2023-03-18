Шахтер уступил Руху в юношеском первенстве. Львовяне улучшили свое лидерство

В рамках 18-го тура юношеского чемпионата Украины "Шахтер" U-19 уступил "Движению" U-19 0:2.

Львовяне забили по одному голу в каждом из таймов. На 22-й минуте отличился Теслюк, а на 88-й Китела удвоил преимущество.

Благодаря победе "Рух" оторвался от "Шахтера" на шесть очков. Львовяне продолжают лидировать в чемпионате.

"Горняки" же опустились на третье место. Причиной тому стала победа "Динамо" в параллельном матче, благодаря которой киевляне поднялись на вторую позицию. "Бело-синие" разгромили "Зарю" 5:1. Луганчане забили первыми на 13-й минуте, однако дубль Горбача и голы Кремчанина, Слесара и Малыша перевернули игру.

Пока ситуация на верхушке турнирной таблицы выглядит следующим образом: