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Шахтер уступил Руху в юношеском первенстве. Львовяне улучшили свое лидерство
В параллельном матче "Динамо" победило и вырвалось на вторую позицию
Шахтар / Автор невідомий
В рамках 18-го тура юношеского чемпионата Украины "Шахтер" U-19 уступил "Движению" U-19 0:2.
Львовяне забили по одному голу в каждом из таймов. На 22-й минуте отличился Теслюк, а на 88-й Китела удвоил преимущество.
Благодаря победе "Рух" оторвался от "Шахтера" на шесть очков. Львовяне продолжают лидировать в чемпионате.
"Горняки" же опустились на третье место. Причиной тому стала победа "Динамо" в параллельном матче, благодаря которой киевляне поднялись на вторую позицию. "Бело-синие" разгромили "Зарю" 5:1. Луганчане забили первыми на 13-й минуте, однако дубль Горбача и голы Кремчанина, Слесара и Малыша перевернули игру.
Пока ситуация на верхушке турнирной таблицы выглядит следующим образом:
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Рух U-19
|17
|15
|2
|0
|57 - 10
|47
|2
|Динамо U-19
|18
|13
|4
|1
|46 - 12
|43
|3
|Шахтер U-19
|17
|13
|2
|2
|44 - 10
|41
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