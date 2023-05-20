Во время матча молодежных команд Руха и Львова на поле выбежал болельщик и ударил судью – ВИДЕО

Матч между молодежными командами "Руха" и "Львова" завершился скандалом.

Арбитр Артем Очкуренко на последних минутах второго тайма назначил пенальти в ворота "Львова" при счете 1:1. Сразу после решения судьи на поле выбежал болельщик, подошел к Очкуренко со спины и ударил его в живот.

Согласно информации Tribuna.com, это был бывший игрок “Львова”, “Карпат” и тернопольской “Нивы” Евгений Михайлов. По совместительству он еще и родной брат Романа Михайлива, являющегося президентом ДЮСШ "Львова".

В итоге "Рух" реализовал пенальти и победил в матче 2:1. Решающий удар нанес Максим Бойко.

Однако представители “Львова” продолжили давить на арбитра. Сначала выяснять отношения начали игроки, а затем подключился и представитель тренерского штаба. Очкуренко покинул поле только в сопровождении полиции.

Отметим, что "Рух" благодаря победе продолжает лидировать в турнирной таблице, держа пятиочковый отрыв от второго "Динамо".