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Во время матча молодежных команд Руха и Львова на поле выбежал болельщик и ударил судью – ВИДЕО
Арбитр едва смог покинуть пределы поля
Скриншот
Матч между молодежными командами "Руха" и "Львова" завершился скандалом.
Арбитр Артем Очкуренко на последних минутах второго тайма назначил пенальти в ворота "Львова" при счете 1:1. Сразу после решения судьи на поле выбежал болельщик, подошел к Очкуренко со спины и ударил его в живот.
Согласно информации Tribuna.com, это был бывший игрок “Львова”, “Карпат” и тернопольской “Нивы” Евгений Михайлов. По совместительству он еще и родной брат Романа Михайлива, являющегося президентом ДЮСШ "Львова".
В итоге "Рух" реализовал пенальти и победил в матче 2:1. Решающий удар нанес Максим Бойко.
Однако представители “Львова” продолжили давить на арбитра. Сначала выяснять отношения начали игроки, а затем подключился и представитель тренерского штаба. Очкуренко покинул поле только в сопровождении полиции.
Отметим, что "Рух" благодаря победе продолжает лидировать в турнирной таблице, держа пятиочковый отрыв от второго "Динамо".
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