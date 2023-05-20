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Во время матча молодежных команд Руха и Львова на поле выбежал болельщик и ударил судью – ВИДЕО

Дублеры
(1 голосов)

Арбитр едва смог покинуть пределы поля

Во время матча молодежных команд Руха и Львова на поле выбежал болельщик и ударил судью – ВИДЕО

Скриншот

Новина українською

Матч между молодежными командами "Руха" и "Львова" завершился скандалом.

Арбитр Артем Очкуренко на последних минутах второго тайма назначил пенальти в ворота "Львова" при счете 1:1. Сразу после решения судьи на поле выбежал болельщик, подошел к Очкуренко со спины и ударил его в живот.

Согласно информации Tribuna.com, это был бывший игрок “Львова”, “Карпат” и тернопольской “Нивы” Евгений Михайлов. По совместительству он еще и родной брат Романа Михайлива, являющегося президентом ДЮСШ "Львова".

В итоге "Рух" реализовал пенальти и победил в матче 2:1. Решающий удар нанес Максим Бойко.

Однако представители “Львова” продолжили давить на арбитра. Сначала выяснять отношения начали игроки, а затем подключился и представитель тренерского штаба. Очкуренко покинул поле только в сопровождении полиции.

Отметим, что "Рух" благодаря победе продолжает лидировать в турнирной таблице, держа пятиочковый отрыв от второго "Динамо".

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В статье: ФК Львов Рух (Львов)
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Комментарии (8)
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Igorich (Львів)
20.05.2023 в 16:35
Руху дуже потрібна була перемога, Львову пообіцяли преміалочку з Києва. Арбітру зняття стресу компенсують повність, ще й залишиться на інші "нервозні" матчі, може не переживати)))
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0
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ukatan (Харьковская обл.)
20.05.2023 в 16:35
Я не розумію, че що був вирішальний матч за вихід до Ліги Чемпіонів? Ні? Тоді який сенс нариватися на карну справу?
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0
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Байкал (Lviv)
20.05.2023 в 16:15
Це все винен стадіон . Це на цьому стадіоні в матчі Рух Винники - Карпати Камʼянка- Бузька били арбітра Брандебуру ( доречі тоді бійцем був рідний брат нинішнього бійця Роман Михайлів. Також всі памʼятають, як Григорій Козловський бігав по полю даного стадіону за арбітром матчу Рух Винники - Жемчужина Одеса. Це не люди винні . Це все стадіон
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0
0
Байкал (Lviv)
20.05.2023 в 15:57
Село і люди! Як би ми не називалися ФК Львів чи змінювали місце прописки з Винник на Львів ( Рух ) , в критичних ситуаціях проявляється генетика , яка заложена в Городиславовичах,Неслухові, Крупсько. Стидоба
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0
0
Freddie (Kiev)
20.05.2023 в 15:55
100% пенальти! Арбитр прав.
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0
0
Консєрв Елєктрік (Дніпро)
20.05.2023 в 15:33
сподіваюсь відповість перед законом за вчиненя хуліганскіх дій.
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+2
0
adey (Korosten)
20.05.2023 в 15:23
момент цікавий, але хоча м'яч і влучив у руку ... ...це ні разу не пенальті. щоб його призначити - треба бути або низької кваліфікації,або упередженим. тут, мабуть, одночасно 2 in 1.
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0
-2
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
20.05.2023 в 16:22
Кволий ?
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0
0

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