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Рух U-19 во второй раз подряд стал чемпионом Украины
Львовяне снова оформили титул
Фото: ФК Рух
"Рух" U-19 победил в выездном матче 29-го тура "Черноморец" U-19 и досрочно стало чемпионом молодежного первенства.
В одесском поединке львовяне забили по одному голу в каждом из таймов и завоевали три очка. Кстати, второй гол "Рух" забил с пенальти на 90+7 минуте.
Находящееся на втором месте "Динамо" U-19 тоже выиграло в параллельном матче, однако разрыв между командами сейчас составляет пять очков. Командам осталось сыграть еще по одной встрече.
Для “Руха” это вторая подряд победа в молодежном первенстве Украины. В следующем сезоне команда сыграет в Юношеской лиге УЕФА.
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