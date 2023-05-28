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Рух U-19 во второй раз подряд стал чемпионом Украины

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(1 голосов)

Львовяне снова оформили титул

Рух U-19 во второй раз подряд стал чемпионом Украины

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" U-19 победил в выездном матче 29-го тура "Черноморец" U-19 и досрочно стало чемпионом молодежного первенства.

В одесском поединке львовяне забили по одному голу в каждом из таймов и завоевали три очка. Кстати, второй гол "Рух" забил с пенальти на 90+7 минуте.

Находящееся на втором месте "Динамо" U-19 тоже выиграло в параллельном матче, однако разрыв между командами сейчас составляет пять очков. Командам осталось сыграть еще по одной встрече.

Для “Руха” это вторая подряд победа в молодежном первенстве Украины. В следующем сезоне команда сыграет в Юношеской лиге УЕФА.

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В статье: Черноморец U-19 Рух U19 (Львов)
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Комментарии (1)
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Prideman (Lviv)
28.05.2023 в 18:05
Молодці!
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