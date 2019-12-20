Директор УПЛ Дикий: Основная проблема клубов Первой лиги - стадионы. Но мы будем идти им навстречу

Исполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о том, как клубы Первой лиги будут проходить лицензировании для участия в УПЛ.

- У каких команд из первой лиги есть проблемы с тем, чтобы пройти лицензирование в Премьер-лигу?

- Только в ноябре начала процедура аттестации на следующий год. Сейчас все эти клуб подают необходимые документы, которые нужны УАФ. Они будут рассматриваться, а решение о том, принимать тот или иной клуб или нет, будет принято до конца мая.

На данный момент мы понимаем, у каких клубов есть определенные проблемы. И большинство этих вопросов касается как раз стадионов. Вот в этом сезоне в УПЛ вышел "Колос", который играет на стадионе "Оболонь", но при этом мы знаем, что у них уже есть необходимая документация для постройки своей арены. И клуб вкладывает в это деньги.

Поэтому с такими вопросами и мы, и УАФ будем идти навстречу клубам. Если мы сейчас поставим им шлагбаум, то о каком развитии футбола вообще может идти речь? Сейчас у нас такая ситуация, что все считают деньги, и клубам также тяжело. Но если мы видим, что у клуба есть желание, что он может это сделать, то почему нет?