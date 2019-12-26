Первая лига
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Рух зимой проведет три сбора, два из которых - в Турции
Зимние планы команды
Львовский "Рух" огласил планы команды на зимнее межсезонье.
Игроки команды выйдут из отпуска 15 января. В течение двух последующих дней команда будет проходить медосмотр.
Первый тренировочный сбор, который продлится до 10 февраля, львовяне проведут во Львове. На этот период у команды запланировано три контрольных поединка.
13 февраля "руховцы" вылетят в Турцию, где и продолжат подготовку к весенней части чемпионата. Зарубежный сбор команды Юрия Бакалова будет состоять из двух этапов и продлится до 17 марта.
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Источник:ФК Рух
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