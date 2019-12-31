Лучшим игроком Прикарпатья стал центральный защитник

Еще 11 декабря МФК "Прикарпатье" начало голосования по определению лучшего игрока команды в первой части сезона 2019/20 годов. В течение двух недель любой из болельщиков имел возможность отдать свой голос за лучшего, по его мнению, футболиста на клубных страницах в соцсетях Facebook и Instagram.

По итогам интернет-симпатий победителем стал 23-летний центральный защитник Василий Француз (57 голосов).

Он опередил своих партнеров по команде - Ярослава Конкольняка (49 голосов) и Василия Цюцюру (41 голос), занявших соответственно второе и третье места в рейтинге болельщиков.

36 голосов набрал опытный Виктор Яневич, 23 голоса у Романа Кузьмина.

По 17 симпатий у Андрея Новака и Владислава Семотюке, 16 голосов получил Богдан Оринчак. Остальные футболисты иванофранковской команды набрали менее 10 голосов.