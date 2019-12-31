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Лучшим игроком Прикарпатья стал центральный защитник

Первая лига
(1 голосов)

По итогам голосования болельщиков

Лучшим игроком Прикарпатья стал центральный защитник
Новина українською

Еще 11 декабря МФК "Прикарпатье" начало голосования по определению лучшего игрока команды в первой части сезона 2019/20 годов. В течение двух недель любой из болельщиков имел возможность отдать свой голос за лучшего, по его мнению, футболиста на клубных страницах в соцсетях Facebook и Instagram.

По итогам интернет-симпатий победителем стал 23-летний центральный защитник Василий Француз (57 голосов).

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Он опередил своих партнеров по команде - Ярослава Конкольняка (49 голосов) и Василия Цюцюру (41 голос), занявших соответственно второе и третье места в рейтинге болельщиков.

36 голосов набрал опытный Виктор Яневич, 23 голоса у Романа Кузьмина.

По 17 симпатий у Андрея Новака и Владислава Семотюке, 16 голосов получил Богдан Оринчак. Остальные футболисты иванофранковской команды набрали менее 10 голосов.

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В статье: Первая лига опрос Прикарпатье (Ивано-Франковск) лучший игрок МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) Василий Француз
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Источник:
МФК Прикарпаття

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