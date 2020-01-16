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Лидер Первой лиги вышел из отпуска
Рух начал подготовку к весенней части сезона
Игроки "Руха" вышли из отпуска, познакомились с новым тренерским штабом и провели первую тренировку в 2020 году.
Главный тренер "желто-черных" Юрий Бакалов подчеркнул, что кардинальных изменений в игровую дисциплину вносить не будет, зато игровая схема команды претерпит некоторые изменения.
Позже команда отправилась на первую тренировку в 2020 году, которое проходила на новом искусственном поле будущей клубной академии.
Занятие носило втягивающий характер и происходило по облегченной программе: беговая работа и упражнения с мячом.
17-го января "желто-черные" пройдут плановый медосмотр.
Напомним, первый сбор продлится до 10-го февраля в Винниках. За это время "руховцы" проведут три контрольных спарринга. А уже 13-го февраля команда вылетит в Турцию, где будет проходить второй и третий этапы подготовки.