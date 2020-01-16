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Лидер Первой лиги вышел из отпуска

Первая лига
(1 голосов)

Рух начал подготовку к весенней части сезона

Лидер Первой лиги вышел из отпуска
Новина українською

Игроки "Руха" вышли из отпуска, познакомились с новым тренерским штабом и провели первую тренировку в 2020 году.

Главный тренер "желто-черных" Юрий Бакалов подчеркнул, что кардинальных изменений в игровую дисциплину вносить не будет, зато игровая схема команды претерпит некоторые изменения.

Позже команда отправилась на первую тренировку в 2020 году, которое проходила на новом искусственном поле будущей клубной академии.

Занятие носило втягивающий характер и происходило по облегченной программе: беговая работа и упражнения с мячом.

17-го января "желто-черные" пройдут плановый медосмотр.

Напомним, первый сбор продлится до 10-го февраля в Винниках. За это время "руховцы" проведут три контрольных спарринга. А уже 13-го февраля команда вылетит в Турцию, где будет проходить второй и третий этапы подготовки.

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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