Лидер Первой лиги вышел из отпуска

Игроки "Руха" вышли из отпуска, познакомились с новым тренерским штабом и провели первую тренировку в 2020 году.

Главный тренер "желто-черных" Юрий Бакалов подчеркнул, что кардинальных изменений в игровую дисциплину вносить не будет, зато игровая схема команды претерпит некоторые изменения.

Позже команда отправилась на первую тренировку в 2020 году, которое проходила на новом искусственном поле будущей клубной академии.

Занятие носило втягивающий характер и происходило по облегченной программе: беговая работа и упражнения с мячом.

17-го января "желто-черные" пройдут плановый медосмотр.

Напомним, первый сбор продлится до 10-го февраля в Винниках. За это время "руховцы" проведут три контрольных спарринга. А уже 13-го февраля команда вылетит в Турцию, где будет проходить второй и третий этапы подготовки.