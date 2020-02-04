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Эффектные удары франковцев и победа львовян. Рух - Прикарпатье 3:2. Голы матча
Девятка, удар под перекладину и эффектные комбинации
Во вчерашнем контрольном поединке сошлись команды Первой лиги - лидер, львовский "Рух", и середняк - ивано-франковское "Прикарпатье".
03.02.2020 Контрольный матч
"Рух" (Львов) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) - 3:2 (2:2)
Голы: Габриэль (27, пен.), Синица (44), Эрнест (88) - Кузьмин (12), Дитко (19).
"Прикарпатье": Новак (Вульчин, 27), Бойко, Пастух, Француз (Радульский, 46), Секач, Воробчак (Януш, 75), Борисевич, Генык (Семотюк, 46), Кузьмин (Шпирка, 30), Дитко (Хома , 85), Барчук (Моцик, 60).
"Рух" (1 тайм): Мисак (Бандура, 33), Сак, Немчанинов, ИНП, Заставный, Копина, Мартынюк, Синица, Русин, ИНП, Габриэль.
"Рух" (2 тайм): Бандура (Ильющенков, 61), ИНП, Дуць, Никитюк, Климчук, Брикнер, Калюжный, Коробенко, Мысык (ИНП, 67), Бойчук, Эрнест.