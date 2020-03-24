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Главный тренер Прикарпатья прокомментировал потерю командой двух лидеров
Оринчак и Конкольняк
Владимир Ковалюк, главный тренер "Прикарпатья" из Первой лиги, дал комментарий по поводу перехода Ярослава Конкольняк в Волынь, а Богдана Оринчак - в львовский "Рух".
Коуч отметил, что он доволен, потому что футболисты хотят расти в богатых клубах.
Да, они были нашими лидерами. С другой стороны у нас в команде сейчас появилось очень много молодежи, они видят мотивацию и стимул прогрессировать.
Только заиграл в "Прикарпатье" - тут же появляются предложения от клубов из УПЛ. А еще это и развитие нашей команды, можно будет молодежь быстрее подтягивать к основному составу.