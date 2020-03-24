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Главный тренер Прикарпатья прокомментировал потерю командой двух лидеров

Первая лига
(3 голосов)

Оринчак и Конкольняк

Главный тренер Прикарпатья прокомментировал потерю командой двух лидеров
Новина українською

Владимир Ковалюк, главный тренер "Прикарпатья" из Первой лиги, дал комментарий по поводу перехода Ярослава Конкольняк в Волынь, а Богдана Оринчак - в львовский "Рух".

Коуч отметил, что он доволен, потому что футболисты хотят расти в богатых клубах.

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Да, они были нашими лидерами. С другой стороны у нас в команде сейчас появилось очень много молодежи, они видят мотивацию и стимул прогрессировать.

Только заиграл в "Прикарпатье" - тут же появляются предложения от клубов из УПЛ. А еще это и развитие нашей команды, можно будет молодежь быстрее подтягивать к основному составу.

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Владимир Ковалюк МФК Прикарпатье (Ивано-Франковск) Богдан Оринчак Ярослав Конкольняк
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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
24.03.2020 в 12:38
Фамилии типа Оринчак, Конкольняк в русском языке (и в украинском) склоняются!!! Школота!!!
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