Главный тренер Прикарпатья прокомментировал потерю командой двух лидеров

Владимир Ковалюк, главный тренер "Прикарпатья" из Первой лиги, дал комментарий по поводу перехода Ярослава Конкольняк в Волынь, а Богдана Оринчак - в львовский "Рух".

Коуч отметил, что он доволен, потому что футболисты хотят расти в богатых клубах.

Да, они были нашими лидерами. С другой стороны у нас в команде сейчас появилось очень много молодежи, они видят мотивацию и стимул прогрессировать.

Только заиграл в "Прикарпатье" - тут же появляются предложения от клубов из УПЛ. А еще это и развитие нашей команды, можно будет молодежь быстрее подтягивать к основному составу.