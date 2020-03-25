Козьбан: Никто не думал, когда это началось в Китае, что такая ситуация будет во всем мире

Нападающий "Агробизнеса" Дмитрий Козьбан рассказал, чем он занимается на карантине и высказал свое мнение относительно остановки чемпионата Первой лиги.

- С какими эмоциями после приезда из турецких сборов воспринимаешь перенос старта чемпионата на неопределенный срок?

- Понятно, что всю зиму готовились, очень ждали начала чемпионата и все заскучали по футболу. Но такая ситуация в мире, конечно, к ней надо подойти с пониманием. На первом месте здоровье людей! Надеюсь, что как можно скорее карантин закончится и мы вернемся к обычной жизни.

- Как работаешь над сохранением приобретенной формы?

- На период карантина тренеры дают нам задачи, стараюсь выполнять, не забывая, конечно, о карантинные мероприятия. И держать себя в форме, чтобы, когда начнется чемпионат, быть в тонусе.

- Сейчас в мире пандемия? Как изменила ситуация с распространением вируса твои мысли, твоя жизнь, отношение к важным вещам?

- Никто не думал, когда это началось в Китае, что такая ситуация будет во всем мире! Конечно, к этому нужно отнестись серьезно. Каждый человек должен выполнять простые вещи, чтобы не заразиться этим вирусом самому и не подвергнуть это других. Мы с семьей все время проводим дома, выходя разве что в магазин. Свои занятия провожу, не общаясь с другими людьми.

- Знаем, что несмотря на объективную реальность в твоей личной жизни недавно произошли хорошие события, которые принесли много позитива и хороших эмоций? Можешь ними поделиться?

- Вообще, считаю себя оптимистом и стараюсь всегда в жизни быть настроенным позитивно. Но сейчас нам в семье с женой и совсем не скучно, ведь в декабре прошлого года у нас родилась дочь Ника! Несмотря на тяжелую ситуацию с коронавирусом сразу после приезда со сборов 16 марта, когда карантин был еще не введен и еще работали все заведения и были открыты церкви, успели окрестить дочку (на следующий день этого сделать уже не смогли).

Вот, сейчас, с удовольствием нянчимся с Никой, уделяя ей все свое время. Невероятно заскучал за ней, пока был на сборах.

- Что, по твоему мнению, в трудную минуту лучше всего может поддержать человека, помочь преодолеть трудности?

- Лучше всего, по моему примеру, находиться дома, со своей семьей. Это, на данный момент, лучшая поддержка для каждого из нас. Ничего дороже в мире по семье и семью нет. Особенно убеждаешься в этом в непростые минуты. Надо ценить каждую минуту, находясь рядом с самыми дорогими людьми!