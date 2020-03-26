Капитан Агробизнеса: Сейчас на первый план выходит здоровье и благополучие людей

Капитан "Агробизнеса" Игорь Курило рассказал о том, как он проводит вынужденный отпуск на карантине.

- Где сейчас находишься, как дела в семье?

- Нахожусь дома, у родителей. У нас все хорошо.

- На днях должен был состояться старт "Агробизнеса" в чемпионате. Матч не состоялся. Какие ощущения у тебя вызывает такая ситуация?

- Очень хотелось стартовать в весенней части чемпионата. Долгое время не играли официальных матчей, хотелось наконец вернуться в Первую лигу. Поэтому очень обидно от того, что происходит, но это надо пережить. На первый план выходит здоровье и благополучие людей, а футбол отходит на второй план. И будем надеяться, что ситуация исправится и мы сможем закончить чемпионат.

- Как следишь за своей физической формой при отсутствии тренировок?

- Стараюсь поддерживать себя в форме. Живу в маленьком городке, и выполняя все карантинные предостережения, избегая контактов удается заниматься индивидуально.

- Где-то неподалеку проживают твои партнеры по команде братья Когуты...

- Они, все-таки, проживают в Зборовском районе, где километрах в пяти от меня, поэтому мы не пересекаемся...

- Насколько тесная связь сейчас в коллективе, когда футболисты находятся далеко друг от друга?

- Общаемся в клубном чате, обмениваемся новостями, информацией, советами, поддерживаем друг друга. Практически каждый день на связи.

- Как думаешь, удастся с 3 апреля восстановить командные тренировки?

- Очень бы хотелось, но судя по тому, что развитие распространение эпидемии только набирает и она еще не дошел своего пика, то думаю, что в этих условиях с 3 апреля придется продлить карантин.

- Как пандемия изменила твою жизнь?

- Жизнь остановилась. Выполняю советы врачей, практически весь день нахожусь дома, на улицу без надобности не выхожу.

- Чем занимаешь свободное время, которое ограничивает активность, контакты, поездки?

- Ничего особенного в моей жизни не происходит. Расширяю кругозор, смотрю фильмы, занимаю некоторое время компьютерными играми и общением в онлайне. Также поддерживаю физическую форму. Один день от другого не очень отличается. Но есть возможность больше времени провести с родителями, это положительный момент.

- Что можешь предложить читателям, посоветовать на время карантина?

- Время, которое есть, желательно использовать с пользой. Не всегда в других случаях его хватает на все, ведь всегда куда-то спешишь, занимаешься какими-то делами. Мы, футболисты, постоянно на сборах, в поездках. Поэтому сейчас очень целесообразно пообщаться с родными, уделить внимание пожилым людям, у кого есть дети - больше, чем обычно, позаниматься с ними, пообщаться. Ведь не всегда в противном случае для этого достаточно возможностей.