Стороженко: Металлист 1925 зарабатывает на билетах столько, сколько некоторые клубы свой годовой бюджет показывают

Глава наблюдательного совета "Металлиста 1925" Сергей Стороженко рассказал о финансовом кризисе в клубе из-за отсутствия болельщиков.

"Сейчас очень тяжелое время. Не только из-за эпидемии, но и экономический кризис. Мы зарабатывали на билетной программе столько, сколько не зарабатывал ни один клуб Первой лиги.

Более того, мы зарабатывали столько, сколько некоторые клубы Лиги свой годовой бюджет показывают. Врут, конечно. Кто в 10, 20, 30 раз. Но это не мой вопрос. Если УАФ хочет, чтобы их считали некомпетентными, которые не видят этого – это не мое дело.

Сейчас нет чемпионата, нет зрителей, нет доходов. Мы продали за большие деньги рекламные пакеты. Мы рекламируем крупные, средние предприятия. Рекламируем разные кампании. У нас есть договора на 2-3 года, мы же смотрели в перспективу. Мы же пытались зарабатывать, а не чтобы дядька пришел и дал из своего кармана.

Мы остались без билетной программы, рекламы. Они говорят: вы же не играете, репортажей на ТВ нет, на стадионе нас не рекламируют, на буклетах, афишах нашего бренда нет.

Если не играть – за что существовать? Спонсоры говорят: мы можем спонсировать, но что – простой? Если усугублять: кризис поглотит украинский футбол. Мы не сможем его развивать, поддержка зрителей будет уничтожена", – сказал Стороженко.