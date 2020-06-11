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Бартулович назвал украинского тренера, у которого больше всего научился
И вспомнил Славена Билича
Хорватский легионер "Ингульца" Младен Бартулович рассказал о тренерах, с которыми пришлось поработать за время карьеры.
Футболист признается, что ему очень нравилось работать в Хорватии со Славеном Биличем, который постоянно вызывал его к хорватскую молодежку.
Затем Билич возглавил уже и национальную сборную, куда я также регулярно вызывался. Да, я не сыграл много матчей, но все равно перед Евро-2012 я был в заявке своей сборной почти на всех играх.
Он всегда положительно на меня влиял и об этом наставнике я могу говорить только приятное. Понятно же, что и его путь говорит сам за себя.
А в Украине на меня очень сильно повлиял и больше всех дал Олег Таран. Хотя я благодарен каждому, с кем удалось поработать, потому что от каждого я что-то для себя взял.
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