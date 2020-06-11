  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Бартулович назвал украинского тренера, у которого больше всего научился
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бартулович назвал украинского тренера, у которого больше всего научился

Первая лига
(1 голосов)

И вспомнил Славена Билича

Бартулович назвал украинского тренера, у которого больше всего научился
Новина українською

Хорватский легионер "Ингульца" Младен Бартулович рассказал о тренерах, с которыми пришлось поработать за время карьеры.

Футболист признается, что ему очень нравилось работать в Хорватии со Славеном Биличем, который постоянно вызывал его к хорватскую молодежку.

Читайте такжеНа Таран: хроника последних дней Кривбасса

Затем Билич возглавил уже и национальную сборную, куда я также регулярно вызывался. Да, я не сыграл много матчей, но все равно перед Евро-2012 я был в заявке своей сборной почти на всех играх.

Он всегда положительно на меня влиял и об этом наставнике я могу говорить только приятное. Понятно же, что и его путь говорит сам за себя.

А в Украине на меня очень сильно повлиял и больше всех дал Олег Таран. Хотя я благодарен каждому, с кем удалось поработать, потому что от каждого я что-то для себя взял.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Младен Бартулович Славен Билич Хорватия Олег Таран Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ПФЛ

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...