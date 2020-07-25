Герой футбольного дня. Александр Чижевский

"Агробизнес" подошел к противостоянию с "Волынью" с трехматчевой безвыигрышной серией за спиной. Волочиская команда лишилась возможности принимать соперника на родном стадионе, поэтому играла в Винниках. Отсутствие болельщиков на трибунах хоть и нивелирует фактор домашнего поля, но все же играть домашний поединок за пределами родного города неприятно. И третье обстоятельство, которое свидетельствовало против представителя Хмельницкой области – скандал, разгоревшийся вокруг почетного президента клуба Олега Собуцкого.

Добавляем сюда тот факт, что "Агробизнес" априори не претендует на повышение в классе (клуб не подавал документов на аттестацию), а его вчерашний соперник бредит идеей зайти в УПЛ. Разница в мотивации как-никак должна была быть, хотя после матча главный тренер "Агробизнеса" Александр Чижевский написал, что они играли для своего президента. Оказывается, проблемы и неурядицы так сплотили команду, что она не заметила одного из главных претендентов на повышение в классе. "Волынь" проиграла 0:3 и еще легко отделалась. У номинальных хозяев было несколько моментов для того, чтобы сделать счет еще больше.

"Агробизнес" разнообразно и визуально очень легко пробирался к воротам Сергея Литовченко и что самое важное – распоряжался своими моментами эффективно. До перерыва забил дважды из трех возможностей, после перерыва в воротах "Волыни" оказался лишь один мяч, хотя моментов, особенно в конце игры, было больше (в частности, и попадание мяча в перекладину). И как квинтэссенция провалу лучан – отсутствие какого-либо конструктива на чужой половине поля. За весь матч можно вспомнить разве что опасный удар Сиаваша Хагназари в первом тайме.

И это команда, которая в первом круге "Агробизнес" победила, а к этому поединку подошла с фоном двух побед в двух крайних турах. В этой игре "Волынь" не провалилась тактически, ей просто не хватило азарта. Александр Чижевский смог лучше подготовить коллектив психологически, поэтому заслуженно наслаждается минутой славы.

Очень важно для "Агробизнеса" держать победный темп. Это будет самый сильный аргумент против любых спекуляций, скандалов, обвинений, связанных с клубом. Александр Чижевский понимает это как никто другой.