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Металлист 1925 попрощался с Банасевичем

Первая лига
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Хавбек покинул харьковский клуб

Металлист 1925 попрощался с Банасевичем
Новина українською

"Металлист 1925" прекратил сотрудничество с полузащитником Максимом Банасевичем.

Других подробностей харьковский клуб не сообщает.

Напомним, что хавбек пришел в "Металлист 1925" в феврале 2020 года и провел за это время 11 официальных матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

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В статье: Максим Банасевич Металлист 1925 (Харьков)
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