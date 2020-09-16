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Металлист 1925 попрощался с Банасевичем
Хавбек покинул харьковский клуб
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Других подробностей харьковский клуб не сообщает.
Напомним, что хавбек пришел в "Металлист 1925" в феврале 2020 года и провел за это время 11 официальных матчей, в которых отметился одним забитым мячом.
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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