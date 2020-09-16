Металлист 1925 попрощался с Банасевичем

" Металлист 1925 " прекратил сотрудничество с полузащитником Максимом Банасевичем.

Других подробностей харьковский клуб не сообщает.

Напомним, что хавбек пришел в "Металлист 1925" в феврале 2020 года и провел за это время 11 официальных матчей, в которых отметился одним забитым мячом.