Черноморец и Прикарпатье на самоизоляции, шесть матчей состоятся в срок - анонс 15-го тура Первой лиги

В прошлом туре одесский "Черноморец" отыграл достойно с "Альянсом" (0:0), хотя уже тогда у команды Сергея Ковальца наблюдался серьезный недобор исполнителей. Число инфицированных к среде возросло, так что "моряки" вынуждены были уйти на карантин.

У "Прикарпатья" повторное тестирование определило в большей мере отрицательные результаты, но команда все еще не готова играть после перенесенной вспышки коронавируса в коллективе. Следовательно, поединок с "Авангардом" также перенесен на неопределенный срок, скорее всего, уже на весну 2021-го.

Оставшиеся шесть встреч весьма легко можно разделить на две категории - междусобойчики команд из топ-8 и очные встречи коллективов из нижней половины турнирной таблицы. Увы для харьковских болельщиков, но "Металлист 1925" уже закономерно стоит относить ко вторым...

Матчи команд из верхней половины таблицы

"Верес" - "Горняк-Спорт". Ровенский клуб снова вышел на первое место по количеству потерянных очков, а в последнем туре первого круга имеет шанс закрепить свой статус. "Горняк-Спорт" сдал позиции в последнее время, а после трех домашних поражений кряду уже не воспринимается в числе реальных соискателей мест в тройке. Тем не менее, матч обещает стать интересным и результативным. (Артур Кисляченко)

Два соседа по турнирной таблице подходят к очному матчу в разных кондициях. Подопечные Вирта в последних двух играх добыли две важнейшие победы, в то время как будущие гости только проигрывали. Казалось бы, фаворит в игре определен, но все не так просто. Футболисты Жабченко, если у них действительно есть желание попасть в УПЛ, обязаны побеждать, иначе рискуют провалиться еще ниже. Как показывает практика, в этом сезоне "Горняк-Спорт" умеет удивлять. (Георгий Грошев)

"Оболонь" - "Полесье". Киевско-житомирское дерби. Обе команды подходят к нему на соседних позициях в турнирной таблице "Оболонь" на 7, "Полесье" - на 8. С одинаковым количеством очков и одинаковым количеством сыгранных поединков. Но есть принципиальная разница между командами: "пивовары" много забивают (21 мяч в 12 поединков), а "древляне" - меньше всего в Первой лиге пропускают (вместе с "Вересом" - по 8 голов). А еще этот матч будет дуэлью двух классных форвардов Первой лиги - "оболонца" Александра Батальского (6 голов и 2 место в списке голеадоров) и житомирянина Ярослава Галенко (5 голов). Так что, настало время много забивать? (Тарас Вархоляк)

Команды уже встречались в этом сезоне, тогда в рамках Кубка житомиряне приехали на "Оболонь Арену" и добыли минимальную победу со счетом 1:0. Правда при Павле Яковенко "пивовары" вернулись на победный путь и уже находятся в верхней половине таблицы, имея с "Полесьем" идентичные покзатели по очкам (19) и сыгранным матчам (12). Подопечным Сергея Шищенко не хватает стабильности, команда побеждает на выезде, но проигрывает на формально домашнем НТКУ "им. Банникова". Однако в этот раз хочется поставить на хозяев, которые уже привычно будут наиболее опасны с 40-й по 55-ю минуты... (Артур Кисляченко)

"Николаев" - "Агробизнес". Никто не побеждал в последних пяти играх чаще, чем волочиский "Агробизнес". Подопечны Чижевского наконец-то проснулись после унылого старта, и теперь направо и налево рвут соперников. Но и "Николаев" пока не назовешь мальчики для битья, ведь в нынешней кампании у них было мало провальных матчей. "Корабелы" всегда хорошо смотрятся дома, а потому, вероятно, дадут бой ныне грозному "Агробизнесу". (Георгий Грошев)

Ох и досталось же соперникам обеих команд в прошлом туре! "Агробизнес" обыграл "Кремень" 5:1, а "Николаев" на выезде был намного лучше "ВПК-Агро" - 4:0. Может они между собой соревнуются в количестве голов? Посмотрим в очной встрече. В случае победы хозяева по счастливому стечению могут подняться в тройку лидеров, а "Агробизнес" - закрепиться в ней. Так или иначе, поединок будет иметь едва ли не самую большую интригу в этом туре. (Тарас Вархоляк)

Противостояние представителей нижней части таблицы

"Кремень" - "Альянс". Между командами четыре очка, но сразу три матча в запасе у подопечных Юрия Ярошенко. "Кремень" вместе с тернопольской "Нивой" имеет уникальный для сезона 2020/21 шанс - отыграть первый круг в полном объеме, еще и в срок. "Черноморец" и "Авангард" до последнего избегали переносов, но все же в 15-м туре не сыграют. Николай Агапов не сможет помочь "Альянсу" из-за дисквалификации, что скажется на атакующей мощи гостей, да и с Владом Шараем ситуация не до конца понятна, в поединке прошлого тура один из лидеров липоводолинцев отсутствовал в заявке. Добавим к числу факторов потенциального успеха "Кремня" искусственное поля, на котором техничным игрокам "Альянса" будет сложнее демонстрировать собственное мастерство. Так что, полагаю, что подопечные Александра Головко как минимум не проиграют. (Артур Кисляченко)

"ВПК-Агро" - "Металлист 1925". Некоторые болельщики, вероятно, еще помнят, как совсем недавно команда Кривенцова шла в лидерской тройке, имея гордый ноль в графе поражений. Все очень быстро может измениться, сейчас "Металлист 1925" лишь девятый, рискую опуститься еще ниже, если быстро не придет в чувства. Соперник выдался подходящий - "ВПК-Агро" клуб неуступчивый, но бороться с ним и обыгрывать его можно. Если конечно харьковчане еще расчитывают побороться за место в УПЛ. (Георгий Грошев)

"Нива" - "Кристалл". Важный матч для самоутверждения "Нивы" в Первой лиге. Дома и против аутсайдера из Херсона. Что еще нужно, чтобы порадовать своих болельщиков по крайней мере через трансляцию в Ютубе? Но как раз тернополяне имеют дисквалификационную потерю - не сыграет защитник Вадим Хохлов. Матч будет особенно важным и для гостей, которых покинул тренер Валяев. К концу осенней части сезона "Кристалл" будет возглавлять в качестве и.о. наставника директор клуба Сергей Шевцов. Ему очень важно показать жизнеспособность херсонского проекта в Первой лиге. (Тарас Вархоляк)

Матчи "Черноморец" - "Волынь" и "Прикарпатье" - "Авангард" не состоятся в среду 25-го ноября по причине вспышки эпидемии в составах иванофранковцев и одесситов.