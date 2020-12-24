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Сачко заявил о наличии пижонов в Волыни и рассказал о науке Кварцяного

Первая лига
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И свои амбиции в Луцке

Сачко заявил о наличии пижонов в Волыни и рассказал о науке Кварцяного
Новина українською

Коуч "Волыни" Василий Сачко, который возглавляет команду Первой лиги с лета 2020 года, поделился своими размышлениями о футболе в Луцке и игроках.

Конечно, интересно. Во-первых, я дома, где у меня много друзей и огромная поддержка. Я понимаю свою ответственность - тоже живу в этом городе и хожу этими же улицам. Хочу делать это спокойно, радоваться за успехи своей команды. Когда встал вопрос моего назначения, я себе задал вопрос - а кто, если не я? В жизни очень важно, чтобы был стимул.

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Мне очень интересно здесь работать, очень интересно общаться и с молодыми ребятами, которые хотят чего-то достичь - а с ними приходится говорить не только о футболе, но и о жизни. У нас есть вежливые ребята, а есть немного избалованные, пижоны. Я не люблю такого поведения и не могу не говорить об этом.

Когда Виталий Кварцяный мне говорил, мол, ты в жизни должен быть вежливым, а на поле ты должен быть бандитом, никому не уступать и доказывать свое «я». Поэтому сейчас каждая выигранная игра, стратегически важная победа - это и есть мой стимул. И сейчас мы с тренерским штабом сделаем все от нас зависящее, чтобы поставленные перед нами задачи выполнить.

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В статье: Волынь (Луцк) Василий Сачко Виталий Кварцяный Первая лига
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Источник:
Волинь

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