Сачко заявил о наличии пижонов в Волыни и рассказал о науке Кварцяного

Коуч " Волыни " Василий Сачко, который возглавляет команду Первой лиги с лета 2020 года, поделился своими размышлениями о футболе в Луцке и игроках.

Конечно, интересно. Во-первых, я дома, где у меня много друзей и огромная поддержка. Я понимаю свою ответственность - тоже живу в этом городе и хожу этими же улицам. Хочу делать это спокойно, радоваться за успехи своей команды. Когда встал вопрос моего назначения, я себе задал вопрос - а кто, если не я? В жизни очень важно, чтобы был стимул.

Мне очень интересно здесь работать, очень интересно общаться и с молодыми ребятами, которые хотят чего-то достичь - а с ними приходится говорить не только о футболе, но и о жизни. У нас есть вежливые ребята, а есть немного избалованные, пижоны. Я не люблю такого поведения и не могу не говорить об этом.

Когда Виталий Кварцяный мне говорил, мол, ты в жизни должен быть вежливым, а на поле ты должен быть бандитом, никому не уступать и доказывать свое «я». Поэтому сейчас каждая выигранная игра, стратегически важная победа - это и есть мой стимул. И сейчас мы с тренерским штабом сделаем все от нас зависящее, чтобы поставленные перед нами задачи выполнить.