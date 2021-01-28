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Металлист 1925 прекратил сотрудничество с нигерийским защитником
Чидера Келит Аних покидает харьковский клуб
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Действие контракта прекращено по обоюдному согласию сторон.
Отметим, что Келит стал игроком "Металлиста 1925" в ноябре 2019-го года. За это время за харьковчан он провел 11 официальных матчей.
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Источник:Официальный сайт Металлиста 1925
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