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Металлист 1925 прекратил сотрудничество с нигерийским защитником

Первая лига
(1 голосов)

Чидера Келит Аних покидает харьковский клуб

Металлист 1925 прекратил сотрудничество с нигерийским защитником
Новина українською

"Металлист 1925" прекратил сотрудничество с нигерийским защитником Чидерой Келит Анихом.

Действие контракта прекращено по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что Келит стал игроком "Металлиста 1925" в ноябре 2019-го года. За это время за харьковчан он провел 11 официальных матчей.

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В статье: Металлист 1925 (Харьков)
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