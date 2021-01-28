" Металлист 1925 " прекратил сотрудничество с нигерийским защитником Чидерой Келит Анихом.

Действие контракта прекращено по обоюдному согласию сторон.

Отметим, что Келит стал игроком "Металлиста 1925" в ноябре 2019-го года. За это время за харьковчан он провел 11 официальных матчей.