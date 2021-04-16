Первая лига
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Дебют Игоря Климовского и вторая подряд победа ровенчан благодаря штрафному. Нива - Верес 0:1
Фото: Скріншот із трансляції VERES TV
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Первая лига, 22 тур
16.04.2021, 16:00
город Львов, стадион СКИФ
Арбитр в поле - Клим Заброда
Нива (Тернополь) - Верес (Ровно) 0:1
Гол: Панасенко (20)
Нереализованный пенальти: Сергийчук (60)
Видеотрансляция поединка
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