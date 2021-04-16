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Дебют Игоря Климовского и вторая подряд победа ровенчан благодаря штрафному. Нива - Верес 0:1

Первая лига
(2 голосов)
Дебют Игоря Климовского и вторая подряд победа ровенчан благодаря штрафному. Нива - Верес 0:1

Фото: Скріншот із трансляції VERES TV

Новина українською

Ожидайте отчета позже

Первая лига, 22 тур

16.04.2021, 16:00

город Львов, стадион СКИФ

Арбитр в поле - Клим Заброда

Нива (Тернополь) - Верес (Ровно) 0:1

Гол: Панасенко (20)

Нереализованный пенальти: Сергийчук (60)

Видеотрансляция поединка

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В статье: Первая лига Верес (Ровно) Нива (Тернополь)
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