Первая лига. Николаев минимально обыгрывает ВПК-Агро

Неплохие результаты весной позволили футбольному клубу "Николаев" высоко забраться в турнирной таблице и даже тихонько мечтать о выходе в УПЛ. До начала тура они отставали от третьего "Металлиста 1925" на семь очков, имея при этом игру в запасе. Отрыв не самый маленький, но отыграть его можно. Главное не терять очки на ровном месте, как, к примеру, в игре против "ВПК-Агро", которое приехало на юг Украины в 27-м туре.

Хозяева лихо начали сегодняшний матч, забив быстрый гол. Уже на второй минуте. Благодарить болельщики "корабел" должны Богдана Куксенко, который получил по ногам в штрафной соперника, заработав пенальти. К точке в очередной раз в нынешнем сезоне подошел капитан Кушниренко, спокойно реализовавший приговор арбитра. Для Богдана это уже седьмой гол в сезоне - все с пенальти.

"Николаев" еще минут десять изображал активность, после чего отказался от игры первым номером, добровольно отдав мяч сопернику. Футболисты "ВПК-Агро" подарку не очень обрадовались, не понимая, что делать с этой инициативой. Как итог, не самый веселый первый тайм, с минимальным количеством игровых моментов.

После перерыва игра не особо изменилась. Да, гости немного собрались, но к особым моментам это не приводило. "Корабелы" также не радовали сверхактивностью, но кое-что создать сумели. Куксенко хорошей передачей вывел Кравченко на свидание с вратарем, но форвард не переиграл Шелихова в ближнем бою.

Настоящий пожар в штрафной "Николаев" случился во время заключительного отрезка матча. Ксенз шикарно прорвался по правому флангу, выдав после этого идеальный навес в штрафную. Форвард "ВПК-Агро" пробил головой, но на пути мяча встал Кушниренко. Рука? Маловероятно, но эпизод спорный. Сразу же Кулинич пошел в жесткий подкат против соперника, нейтрализовав ситуацию. Тут момент кажется более очевидным, который мог, и, вполне вероятно, должен был заканчиваться назначением пенальти. Но свисток в руке арбитра никакого звука не издал.

Несмотря на скользкую концовку, "Николаев" берет свои три очка и продолжает двигаться вверх в турнирной таблицы. Как думаете, есть шанс зацепиться за тройку?

Первая лига, 27-й тур

"Николаев" - "ВПК-Агро" 1:0

Гол: Кушниренко Богдан 2

"Николаев": Бубенцов Андрей, Порох Богдан, Кушниренко Богдан, Кулинич Сергей, Ульянов Дмитрий, Охрончук Владислав, Росляков Владислав, Одарюк Владимир, Куксенко Богдан, Пономарь Руслан, Кравченко Сергей

"ВПК-Агро": Шелихов Денис, Агапов Максим, Ксенз Павел, Гадрани Гиорги, Белый Иван, Палюх Сергей, Коберидзе Лука, Ляшенко Николай, Беляев Александр, Кулиш Станислав, Кича Антон