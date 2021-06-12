Первая лига. Авангард громит Прикарпатье, Кристалл и Нива делят очки

Первая лига, 30-й тур

"Кристалл" - "Нива" 1:1

Голы: Ходаковский Никита 19 - Кисленко Сергей 34

"Кристалл": Солдатенко Вадим, Логинов Александр, Сеница Владимир, Шмат Андрей, Ходаковский Никита, Максименко Александр, Вакуленко Олег, Клюев Владислав, Цыбульский Сергей, Крутин Максим, Сорокин Андрей

"Нива": Механив Максим, Хруставка Олег, Мороз Тарас, Вовченко Семен, Дворовенко Владислав, Граматик Константин, Мамешев Магомед, Процев Максим, Семенина Игорь, Малащук Андрей, Кисленко Сергей

К матчу 30-го тура обе команды подходили в противоположном настроении. Если "Кристалл" не поднимется выше 16-го места и с вероятностью в сто процентов покинет Первую лигу, то "Нива" спаслась от вылета В следующем сезоне коллектив из Тернополя попробует зацепиться за что-то большее, чем за борьбу за выживание. Сегодня же стороны прощались с сезоном. По возможности хотелось победить.

"Кристалл" начал игру уверенно, создав несколько моментов и даже забив гол. Точный удар на счете Ходаковского. Вообще интересно, что только после официального вылета, херсонцы сначала обыграли "ВПК-Агро", а теперь еще и достойно смотрелись против "Нивы". Правда на перерыв команды ушли при равно счете, так как Кисленко сумел затолкать круглого в ворота - 1:1.

Фанаты "Кристалла" не хотели прощаться с Первой лигой, из-за чего всеми силами старались растянуть сегодняшний матч. Они и на поле выбегали, и задымили все вокруг, после чего матч был приостановлен на несколько минут. В отличие от фанатов, херсонский клуб действовал не очень агрессивно. Впрочем, соперник также не выделялся, а потому ничейный результат - вполне справедливый для сегодняшнего действа.

Первая лига, 30-й тур

"Авангард-СК Краматорск" - "Прикарпатье" 3:1

Голы: Бородай Олег 11, 45, Гуничев Егор 63 - Цюцюра Василий 66

"Авангард-СК Краматорск": Якубенко Никита, Бородай Олег, Зубков Руслан, Трояновский Евгений, Писко Михаил, Подручный Денис, Гуничев Егор, Куканов Никита, Скотаренко Денис, Сухаров Александр, Похитайло Павел

"Прикарпатье": Новак Андрей, Пастух Иван, Француз Василий, Кохман Андрей, Кузьмин Роман, Дитко Роман, Семотюк Владислав, Пархуць Виталий, Хома Андрей, Воробчак Назарий, Цюцюра Василий

Между "Авангард-СК Краматорск" и "Прикарпатьем" было всего одно очко разрыва. Хозяева, в случае победы, обошли бы конкурента, а потому им было за что бороться в последнем туре. Ведь одно дело закончить сезон 14-мы, и совсем другое - на 13-м месте.

Еще в первом тайме футболисты "Авангард-СК Краматорск" справились с миссией, забив вскоре после стартового свистка и незадолго до перерыва. Оба раза героем эпизода был центрбек Бородай. Свои моменты были и у гостей, однако плохая реализация и перекладине не позволили им отличиться.

Во втором тайме команды обменялись забитыми. Вначале отличился юный Егор Гуничев, после чего Цюцюра быстро ответил. Итоговый счет - 3:1. "Авангард-СК Краматорск" опережает "Прикарпатье" в турнирной таблице.