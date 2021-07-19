  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Прикарпатье утвердило нового главного тренера
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Прикарпатье утвердило нового главного тренера

Первая лига
Обновлено
(1 голосов)

Ивано-франковский клуб возглавил Олег Рыпан

Прикарпатье утвердило нового главного тренера

Фото: kuryer.if.ua

Новина українською

"Прикарпатье" возглавил Олег Рыпан. Об этом пишет Meta-ratings.

Его помощники Василий Яцурак и Ярослав Марцинкив подписали контракты до конца 2021 года. Если результаты "Прикарпатья" будут устраивать клубное руководство, то эти соглашения будут автоматически пролонгированы.

На арендных условиях за ивано-франковцев будут выступать Владимир Рудюк и Олег Лень из "Руха", сегодня был подписан контракт с Владиславом Горбаченко, ранее защищавшим цвета "ВПК-Агро". Также прикарпатцы проявляют интерес к Олегу Mатушевскому из "Карпат" (Галыч).

По информации источника, сразу несколько футболистов "Прикарпатья" будут отданы в аренду в команды соседних областей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Олег Рыпан
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
енгельс гассанович (Тернопіль)
19.07.2021 в 13:54
На фото Мостовий?
Ответить
0
0
Kristo (Львов)
19.07.2021 в 14:16
О.Рипан
Ответить
0
0
LAZ E183 (Рига)
19.07.2021 в 14:55
На фото Рипан. Мостовий зовсім не нього не схожий. Бажаю успіху тренеру! Пора підіймати "Прикарпаття" з дна!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3700 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...