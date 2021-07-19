Прикарпатье утвердило нового главного тренера

"Прикарпатье" возглавил Олег Рыпан. Об этом пишет Meta-ratings.

Его помощники Василий Яцурак и Ярослав Марцинкив подписали контракты до конца 2021 года. Если результаты "Прикарпатья" будут устраивать клубное руководство, то эти соглашения будут автоматически пролонгированы.

На арендных условиях за ивано-франковцев будут выступать Владимир Рудюк и Олег Лень из "Руха", сегодня был подписан контракт с Владиславом Горбаченко, ранее защищавшим цвета "ВПК-Агро". Также прикарпатцы проявляют интерес к Олегу Mатушевскому из "Карпат" (Галыч).

По информации источника, сразу несколько футболистов "Прикарпатья" будут отданы в аренду в команды соседних областей.