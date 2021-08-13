Первая лига
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Гол с эффектной обработкой - без ответа от команды Чижевского. Полесье - Агробизнес 1:0
Скріншот із трансляції ТК Футбол
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Первая лига, 4 тур
13.08.2021, 17:30
город Житомир, стадион "Полесье"
Арбитр в поле - Александр Омельченко (Славянск)
Полесье (Житомир) - Агробизнес (Волочиск) 1:0
Гол: Артем Козак (28)
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Комментарии (1)
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Полiccя (Житомир)
13.08.2021 в 20:04
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