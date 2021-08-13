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Гол с эффектной обработкой - без ответа от команды Чижевского. Полесье - Агробизнес 1:0

Первая лига
(1 голосов)
Гол с эффектной обработкой - без ответа от команды Чижевского. Полесье - Агробизнес 1:0

Скріншот із трансляції ТК Футбол

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Первая лига, 4 тур

13.08.2021, 17:30

город Житомир, стадион "Полесье"

Арбитр в поле - Александр Омельченко (Славянск)

Полесье (Житомир) - Агробизнес (Волочиск) 1:0

Гол: Артем Козак (28)

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В статье: Юрий Калитвинцев Первая лига Александр Чижевский Полесье (Житомир) Агробизнес (Волочиск) Артем Козак
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Комментарии (1)
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Полiccя (Житомир)
13.08.2021 в 20:04
Полісся в першому таймі сподобались. В другому таймі повинні були закривати матч і не тільки з пенальті. 3 в 1 потрібно реалізовувати
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